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Магистрат Праги накажет госслужащих, потребовавших от иностранцев говорить по-чешски

Магистрат Праги накажет госслужащих, потребовавших от иностранцев говорить по-чешски

artyommm 421 0
Три сотрудницы отделения по регистрации водителей пражского магистрата оказались в центре скандала из-за своей инициативы, связанной с обращениями иностранцев.
Фото: Facebook
Магистрат Праги накажет госслужащих, потребовавших от иностранцев говорить по-чешски

В соцсетях распространилась фотография, сделанная в отделе по регистрации водителей пражского магистрата. На снимке изображена надпись по-английски, прикрепленная к стеклу на рабочем месте. 

В объявлении иностранцам говорится, что они находятся в Чехии, поэтому должны говорить в чешском учреждении только по-чешски. Магистрат дистанцировался от инцидента, который вызвал противоречивую реакцию. Тем не менее, трех сотрудниц, которые проявили личную инициативу, собираются наказать.

«Вы в чешском учреждении, поэтому должны быть способны говорить по-чешски, или приходите с переводчиком. Об этом говорится в нашем законе», – такое сообщение иностранцам оставили сотрудницы магистрата. Текст на английском языке с несколькими ошибками был вывешен на рабочих местах без уведомления начальства.

В магистрате решили, что сотрудницы не должны были себе такое позволять. Теперь им грозит дисциплинарное наказание. Так как работницы не нарушили трудовую дисциплину, их не будут увольнять. Но им было рекомендовано покинуть отделение, где они работали, чтобы не «позорить» его дальше. Об этом сообщил начальник транспортно-административного отдела Йозеф Мигалик. Он также добавил, что сотрудниц лишат премий.

Мигалик отметил, что сотрудницы не могут диктовать посетителям, на каком языке к ним обязаны обращаться. Работницы отделения неправильно интерпретировали закон, так как чешский язык является обязательным только во время рассмотрения административных дел.

Мэр Праги Адриана Крначова отметила, что поступок инициативных сотрудниц не представляет магистрат в выгодном свете. По ее словам, это «досадно, и говорит об образованности конкретного человека». 

Фотография объявления, вероятнее всего, была сделана в здании магистрата На Панкраце утром в пятницу 10 июня. Через несколько часов объявление сняли. Пользователи в соцсетях активно обсуждали публикацию. Некоторые согласились с сотрудницами магистрата, аргументируя свою точку зрения тем, что в Великобритании чехи не смогут объясниться с госслужащими на чешском. Большинство же считает, что английский язык является мировым языком, и госслужащие должны владеть хотя бы его основами.

Источник: lidovky.cz

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Темы
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