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Метеорологи: До середины июля в Чехии будет теплее, чем обычно

Метеорологи: До середины июля в Чехии будет теплее, чем обычно

artyommm 37 0
Чешские метеорологи составили прогноз погоды на ближайшие 4 недели.
Метеорологи: До середины июля в Чехии будет теплее, чем обычно

Чешский гидрометцентр (Český hydrometeorologický ústav, ČHMÚ) опубликовал прогноз на ближайшие 4 недели в Чехии. До середины июля в стране будет теплее, чем обычно. Количество осадков будет увеличиваться постепенно. Самая высокая температура, около 26 °C, ожидается на следующей неделе. Предстоящая неделя будет не только самой жаркой, но и самой засушливой. 

«Мы прогнозируем, что период с 19 июня по 16 июля 2017 будет характеризоваться температурой чуть выше нормы. Теплее всего будет на следующей неделе, а потом температура воздуха будет соответствовать средней», – сообщили метеорологи. 

Ожидается, что средняя температура за указанный период составит 17,6 °C. С начала июля прогнозируются кратковременные дожди и грозы, поэтому количество осадков в регионах будет отличаться.

Источник: lidovky.cz

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