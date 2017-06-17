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Разгар сезона: Куда отправиться на самосбор клубники в Чехии

Разгар сезона: Куда отправиться на самосбор клубники в Чехии

artyommm 1 0
Министерство сельского хозяйства опубликовало карту мест по всей стране, куда можно поехать на плантацию клубники, чтобы лично собрать ягоды с грядок.
Фото: eAGRI.cz
Разгар сезона: Куда отправиться на самосбор клубники в Чехии

Сезон сбора клубники в Чехии находится в самом разгаре. Многие хозяйства предлагают самосбор: люди сами приезжают на плантации, собирают ягоды, а потом взвешивают и платят за собранный вес. Выходит дешевле, чем в магазинах. К тому же покупатель абсолютно уверен, что берет действительно чешскую клубнику, а не импортную. Отличить их друг от друга сегодня не сможет даже специалист.

К минусам самосбора нужно отнести все тяготы настоящего физического труда и сезонность. Чтобы успеть за клубникой прямо с грядок, нужно отслеживать период самосбора на выбранной плантации. 

Карта клубничных плантаций

Для удобства жителей министерство сельского хозяйства Чехии опубликовало на сайте eAGRI.cz карту с конкретными местами во всех регионах страны, где предлагается самосбор клубники. В этом году цены на собранную лично клубнику варьируются в пределах 35-65 крон за 1 кг. Точная стоимость зависит от качества ягод. Обычно самосбор начинается в конце мая и завершается к середине июля – в зависимости от места.

Сколько стоит клубника в Чехии

Цены на клубнику в чешских магазинах (там продают чаще всего импортную ягоду) намного выше, чем при самосборе. Так, в начале июня Kaufland предлагал клубнику по цене 80 крон за 1 кг, но вообще чаще всего ягоду продавали по 90 крон. С разгаром сезона клубники цены начинают снижаться, особенно когда в Чехию начинают завозить клубнику из Польши. 

Почему чешская клубника лучше

Чаще всего клубнику в Чехию везут из Испании, Франции, Польши и Италии, где эту ягоду выращивают на огромных плантациях. Но сами чехи предпочитают «домашнюю» клубнику. По мнению потребителей, чешская клубника более спелая, вкусная и сочная, в отличие от привозной. Дело в том, что для экспорта выращивают клубнику специальных сортов, которые выдерживают длительную транспортировку, – объясняет министерство сельского хозяйства. 

Министерство также обращает внимание жителей Чехии на перекупщиков, которые продают иностранную клубнику как чешскую, якобы собранную на фермах. Именно поэтому есть смысл самому отправиться на сбор клубники.

Если вы хотите свежей клубники, но нет времени на ее сбор, многие фермы предлагают купить уже собранные ягоды, возможна и доставка. Но в таком случае цены на клубнику будут выше – как правило, на 20 крон.

Источник: eurozpravy.cz

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Темы
продукты Сельское хозяйство ЧР Министерство сельского хозяйства Чехия
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