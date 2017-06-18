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Слезть или объехать: Прага решает судьбу самокатов и велосипедов в центре

Слезть или объехать: Прага решает судьбу самокатов и велосипедов в центре

artyommm 353 0
Велосипедисты недовольны подготовкой нового распоряжения, которое запретит проезд через центр, и считают, что из-за него Прага вернется на 20 лет назад по транспортному развитию.
Слезть или объехать: Прага решает судьбу самокатов и велосипедов в центре

На смену сегвеям в центре Праги пришли электросамокаты и электровелосипеды, но администрация Праги 1 собирается запретить и их. После того как распоряжение начнет действовать, велосипедисты не смогут больше проезжать по пешеходным зонам. Пока точно неизвестно, когда запрет вступит в силу, но все пражские СМИ бьют тревогу: в Праге 1 может не остаться велосипедистов.

По словам представителя Чешского союза велосипедистов Станислава Козубека, пока неясно, когда и в каком виде будет одобрено постановление. Вопрос пока рассматривают в комитете транспорта. Староста Праги 1 Олдржих Ломецки утверждает, что, если закон примут в актуальной версии, то в Праге появятся объездные трассы вокруг центра, как в Бонне, Мюнхене или в крупных городах Великобритании.

С 10:00 до 18:00 велосипедистам в Праге 1, как например, сейчас на Мустеке, где собирается очень много людей, предложат два варианта: либо слезть с велосипеда и пройти участок пешком или воспользоваться объездными путями. По словам старосты, многие велосипедисты уже так поступают и на Староместской площади, где запрет на езду на велосипедах пока не вводили. Совет городской части поручил комитету транспорта подготовить для каждого участка вариант объездного маршрута с учетом конкретного места. 

Велосипедисты в Праге выражают недовольство и опасение, что объездные маршруты могут оказаться неудобными, из-за чего чешская столица может вернуться в транспортном развитии на 20 лет назад. Между тем, полиция требует принять меры, так как наблюдает сложную ситуацию на некоторых пешеходных зонах в историческом центре. 

Источник: metro.cz

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