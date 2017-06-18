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Главные новости в Чехии за неделю 12-17 июня 2017

Главные новости в Чехии за неделю 12-17 июня 2017

artyommm 223 0
Отмена роуминга, обвинение первому чеху с востока Украины, проверки на чешско-немецкой границе, митинг против коррупции в России, рост налоговой нагрузки – что произошло в Чехии на уходящей неделе.
Главные новости в Чехии за неделю 12-17 июня 2017

Безвизовый режим для украинцев

Украинцы могут въезжать в Чехию без виз, так как с 11 июня начал действовать безвизовый режим между Украиной и ЕС. Мы написали, что важно знать о безвизовых поездках в Евросоюз и как успешно пройти пограничный контроль.


Чех воевал за сепаратистов на востоке Украины

В Чехии обвинили в терроризме первого чеха, который воевал за сепаратистов на востоке Украины. Сколько именно граждан Чехии участвовало в военных действиях, неизвестно. Секретные службы отказываются отвечать на вопрос.


Пограничный контроль в Германии

Германия возобновляет пограничный контроль из-за июльского саммита G20 в Гамбурге. В течение месяца, с 12 июня по 11 июля, выборочные проверки будут проходить и на границе с Чехией.


Прощай, роуминг!

С 15 июня ЕС перешел на бесплатный роуминг. Это значит, что звонки, СМС и мобильный интернет от чешских операторов будут стоить за границей столько же, сколько и дома. Специально активировать роуминг не нужно, но кое-что проверить в настройках все-таки стоит.


Пражский митинг против коррупции в России

12 июня, в День России, у российского посольства в Праге прошел митинг против коррупции. В России в этот день также проходили митинги, многие из которых завершились задержаниями. Премьер-министр Чехии выразил беспокойство по этому поводу.


Раскол русского меньшинства в Чехии

Совет правительства по национальным меньшинствам в Чехии выпустил годовой отчет, в котором говорится, что отношения в русскоязычном сообществе ухудшились. Причиной стали разные взгляды на события в Украине, «брекзит», политику США и пропаганда. Ситуация обострилась на столько, что отражается на выдаче чешского гражданства.


В Чехии повысится налоговая нагрузка

Министерство финансов предупредило, что в следующем году жителей Чехии ожидает самая высокая налоговая нагрузка. Главный экономист Deloitte говорит, что ее можно сравнить с налоговой нагрузкой в Великобритании и Испании.


Предприимчивые госслужащие в магистрате

Пользователи соцсетей спорят, правы или нет три сотрудницы пражского магистрата из отдела по регистрации водителей. На прошлой неделе они повесили на своих рабочих местах англоязычное объявление о том, что с ними можно разговаривать только по-чешски, и это предусмотрено чешским законодательством. На самом деле это не так, и магистрат накажет их за неуместную инициативу.

 

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