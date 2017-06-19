«Чешские дороги» предложили безлимитные летние билеты на поезда

В июле и августе на поезда «Чешских дорог» можно будет купить безлимитный билет на 7 или 14 дней. Билет дает право на неограниченное число поездок.

Фото: https://www.facebook.com/cdrail/

Главный железнодорожный перевозчик Чехии «Чешские дороги» с 1 июля 2017 года запускает специальную летнюю акцию. С начала июля и до 31 августа 2017 года все желающие смогут приобрести для путешествий на поездах «Чешских дорог» специальный «Билет на лето» (Jízdenka na léto) на одну неделю или 14 дней. Билет дает право на неограниченное количество путешествий по стране на всех поездах перевозчика.

Купить «Билет на лето» можно в кассах на вокзале, в интернет-магазине и у проводника, если вы отправляетесь со станции, на которой не работала касса.

Безлимитный билет на 7 или 14 дней дает право на неограниченное количество поездок на поездах ČD, но только во Втором классе. Число пройденных километров учитываться не будет. Сесть на поезд и сойти с него можно с любой станции.

Передавать билет другим людям нельзя: он именной, и путешествовать по нему может только один человек. Использовать билет можно только в июле и августе 2017 года.

Стоимость безлимитного билета со скидкой составит 690 крон на 7 дней и 990 крон на 14 дней (для держателей карт ISIC и InKarta). По стандартной цене билет на 7 дней обойдется в 790 крон, на 14 дней – в 1190 крон. Купить билет и посмотреть цены можно на сайте перевозчика.