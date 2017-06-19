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Видео: Гигантский портрет Мона Лизы в Чехии перенесли на склон холма

Видео: Гигантский портрет Мона Лизы в Чехии перенесли на склон холма

Vladislava M 29 0
Оригинальная репродукция всемирно известного полотна появилась в Чехии в виде газона. Ее создали на наклонной поверхности с помощью специальных газонокосилок.
Видео: Гигантский портрет Мона Лизы в Чехии перенесли на склон холма

В Чехии, возле городка Долни-Клане в Краловоградецком крае, появилась оригинальная репродукция «Мона Лизы» Леонардо да Винчи площадью 50 000 метров. Главная изюминка репродукции заключается в том, что она сделана из травы: на гигантском газоне. Произведение быстро привлекло внимание СМИ и местных жителей. Вскоре подтвердилось, что его сделали в рамках рекламной кампании The Mow-na Lisa от чешского производителя газонокосилок Dvořák.

Полотно размерами 250 на 200 метров под наклоном 45° создавали почти три дня. Больше всего времени ушло на подготовку: геодезисты проводили свои измерения почти два дня. На художественное кошение понадобилось 10 часов. Его выполняли специальными газонокосилками Spider, которые изобрели в Чехии для работы на поверхности под уклоном.

Владелец фирмы и автор идеи Любомир Дворжак рассказал, что для рекламной кампании нужно было выбрать всемирно известное изображение. Джоконда для этих целей подошла еще и потому, что ее автор, Леонардо да Винчи, был гениальным изобретателем. По мнению Дворжака, он бы оценил его идею с инновационными газонокосилками.

Создатели кампании утверждают, что для осуществления той же работы вручную понадобилось бы в 15 раз больше времени. Классические газонокосилки и вовсе не справились бы с задачей, так как не могут работать в некоторых местах под уклоном.

По словам Дворжака, полотно стало только началом крупной рекламной кампании, которую официально открывают сегодня.

Источник: mediar.cz

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Темы
реклама искусство Чехия
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