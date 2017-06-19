На пражской площади появится песчаный пляж

Эти летом у жителей Праги будет возможность отдохнуть на песчаном пляже, который появится... прямо на площади Витезни в районе Дейвице.

В конце июня в Праге 6 откроется песчаный пляж – прямо на площади Витезни. Он будет работать с воскресенья по четверг, с 10 часов утра и до 22 часов вечера. В оставшиеся дни на площади продолжать работу традиционные фермерские рынки.

«В пятницу территорию будут убирать и подготавливать для работы фермерских рынков. В субботу, после их закрытия, на площади снова будет появляться пляж», – подтвердил пресс-секретарь Праги 6 Давид Полак.

Проработает пляж все лето – до самого конца августа. На нем можно будет не только отдыхать и загорать на бесплатных шезлонгах, но и заниматься летними видами спорта: пляжным волейболом, настольным теннисом и др. Для детей будут работать игровые площадки и батуты. Освежиться на пляже в жаркий день можно будет с помощью охлаждающего душа или в традиционном пляжном баре.

Многим жителям города понравилась новое развлечение. Критики посчитали абсурдом открывать пляж без доступа к водоему и тратить на это большие деньги: городская часть планирует потратить на обустройство зоны отдыха около полумиллиона крон.

Источник: denik.cz