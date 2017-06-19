Метеорологи предупреждают: Завтра в Чехии будет экстремально жаркий день

Метеорологи предупреждают жителей Чехии о том, что во вторник во всей стране будет экстремально жарко: максимальные температуры превысят 31 градус тепла.

Во вторник в Чехии ожидается экстремальная жара и духота. Самые высокие дневные температуры на большей части территории страны достигнут 31 градуса Цельсия. В связи с этим Чешский гидрометеорологический комитет выдал предупреждение, которое дополнило уже действующее объявление об опасности пожаров.

«Во вторник максимальная температура в Чехии и на юге Моравии превысит 31 градус тепла», – сообщили метеорологи. В ночь на среду через Чехию будет проходить холодный фронт, который принесет с собой прохладу.

В пик жары жителям Чехии рекомендуют ограничить физическую активность, избегать прямых солнечных лучей и использовать кремы с высоким UV-фактором защиты. Также советуют пить больше воды. Охлаждаться можно в бассейнах и открытых водоемах, а также в аквапарках, но и там лучше не находиться долгое время под солнцем.

Предупреждение действует с полудня до 20:00 вторника. Согласно долгосрочному прогнозу, до середины июля в Чехии будет теплее нормы, а текущая неделя будет самой жаркой и засушливой.

Источник: Novinky.cz