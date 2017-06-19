Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
01d 26 °C
Метеорологи предупреждают: Завтра в Чехии будет экстремально жаркий день

Метеорологи предупреждают: Завтра в Чехии будет экстремально жаркий день

Vladislava M 86 0
Метеорологи предупреждают жителей Чехии о том, что во вторник во всей стране будет экстремально жарко: максимальные температуры превысят 31 градус тепла.
Метеорологи предупреждают: Завтра в Чехии будет экстремально жаркий день

Во вторник в Чехии ожидается экстремальная жара и духота. Самые высокие дневные температуры на большей части территории страны достигнут 31 градуса Цельсия. В связи с этим Чешский гидрометеорологический комитет выдал предупреждение, которое дополнило уже действующее объявление об опасности пожаров.

«Во вторник максимальная температура в Чехии и на юге Моравии превысит 31 градус тепла», – сообщили метеорологи. В ночь на среду через Чехию будет проходить холодный фронт, который принесет с собой прохладу.

В пик жары жителям Чехии рекомендуют ограничить физическую активность, избегать прямых солнечных лучей и использовать кремы с высоким UV-фактором защиты. Также советуют пить больше воды. Охлаждаться можно в бассейнах и открытых водоемах, а также в аквапарках, но и там лучше не находиться долгое время под солнцем.

Предупреждение действует с полудня до 20:00 вторника. Согласно долгосрочному прогнозу, до середины июля в Чехии будет теплее нормы, а текущая неделя будет самой жаркой и засушливой.

Источник: Novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
погода Чехия
Читайте
по теме 
Метеорологи: До середины июля в Чехии будет теплее, чем обычно
17.06.2017 17:02 Общество
Метеорологи: До середины июля в Чехии будет теплее, чем обычно
955 0
Чешские метеорологи рекомендуют избегать солнца в ближайшие дни
15.06.2017 12:54 Общество
Чешские метеорологи рекомендуют избегать солнца в ближайшие дни
1168 0
В Чехию придет похолодание и грозы
05.06.2017 10:00 Общество
В Чехию придет похолодание и грозы
1708 0
К выходным в Праге снова похолодает
01.06.2017 11:49 Общество
К выходным в Праге снова похолодает
1083 0
Последние новости:
19
июня
На пражской площади появится песчаный пляж
19.06.2017 12:30 Общество
На пражской площади появится песчаный пляж
87 0
Министерство сельского хозяйства Чехии планирует трудоустроить больше украинцев
19.06.2017 12:19 Экономика
Министерство сельского хозяйства Чехии планирует трудоустроить больше украинцев
112 0
В Чехии созрела черешня: Где собрать ягоды бесплатно
19.06.2017 11:54 Общество
В Чехии созрела черешня: Где собрать ягоды бесплатно
318 0
Видео: Гигантский портрет Моны Лизы в Чехии перенесли на склон холма
19.06.2017 11:45 Общество
Видео: Гигантский портрет Моны Лизы в Чехии перенесли на склон холма
255 0
«Чешские дороги» предложили безлимитные летние билеты на поезда
19.06.2017 11:20 Общество
«Чешские дороги» предложили безлимитные летние билеты на поезда
261 0
18
июня
Главные новости в Чехии за неделю 12-17 июня 2017
18.06.2017 12:19 Общество
Главные новости в Чехии за неделю 12-17 июня 2017
776 0
Слезть или объехать: Прага решает судьбу самокатов и велосипедов в центре
18.06.2017 11:26 Общество
Слезть или объехать: Прага решает судьбу самокатов и велосипедов в центре
1002 0
17
июня
Разгар сезона: Куда отправиться на самосбор клубники в Чехии
17.06.2017 17:52 Общество
Разгар сезона: Куда отправиться на самосбор клубники в Чехии
2209 0
Метеорологи: До середины июля в Чехии будет теплее, чем обычно
17.06.2017 17:02 Общество
Метеорологи: До середины июля в Чехии будет теплее, чем обычно
955 0
Магистрат Праги накажет госслужащих, потребовавших от иностранцев говорить по-чешски
17.06.2017 16:44 Общество
Магистрат Праги накажет госслужащих, потребовавших от иностранцев говорить по-чешски
4042 0


Мобильная версия