Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
01d 30 °C
Ивана Трамп прилетела в Прагу получить премию

Ивана Трамп прилетела в Прагу получить премию

Vladislava M 467 0
Бывшая супруга Дональда Трампа и успешная бизнес-леди Ивана Трамп прилетела в Прагу, чтобы посетить гала-вечер CZECH TOP 100 на Пражском Граде, на котором ее наградят премией как выдающуюся личность.
Ивана Трамп прилетела в Прагу получить премию

Бывшая супруга американского президента Дональда Трампа и уроженка Чехии Ивана Трамп прибыла с визитом в Чешскую Республику. В Праге она находится с понедельника и планирует улететь в четверг. До этого момента Ивана посетит гала-вечер CZECH TOP 100  на Пражском Граде, на котором ее наградят премией как выдающуюся личность.

Самолет Иваны Трамп прибыл в Прагу с 40-минутным опозданием. По информации издания Blesk, в аэропорту Вацлава Гавела Ивану встретили огромным букетом цветов. Там ее уже ждал автомобиль Rolls-Royce, на котором она отправилась в отель Four Seasons. Здесь бизнес-леди заселилась в роскошные апартаменты River Suit, одна ночь в которых стоит 59 000 крон.

Ивана Трамп прибыла в Чехию по приглашению организации CZECH TOP 100, которая будет в среду на гала-вечере в Испанском зале Пражского Града представлять 100 самых выдающихся фирм в Чехии. Также премии выдадут четырем личностям, и Ивана будет одной из них.

Ивана Трамп (девичья фамилия Зелничкова) – американская предпринимательница чешского происхождения. В прошлом она была успешной лыжницей, в 1972 году выступала от Чехословакии на зимней олимпиаде. В 1977 году Ивана вышла замуж за американского миллиардера Дональда Трампа, от которого родила троих детей: Дональда младшего, Иванку и Эрика. Брак продлился 15 лет.

Рассказать всем:
Темы
Прага бизнес знаменитости
Читайте
по теме 
Проездной, сувенир и входной билет: Прага сделает универсальную карточку для туристов
20.06.2017 17:36 Общество
Проездной, сувенир и входной билет: Прага сделает универсальную карточку для туристов
94 0
Видео: Крупнейший авиалайнер в мире совершает повторную посадку в аэропорту Праги
20.06.2017 10:17 Общество
Видео: Крупнейший авиалайнер в мире совершает повторную посадку в аэропорту Праги
804 0
На пражской площади появится песчаный пляж
19.06.2017 12:30 Общество
На пражской площади появится песчаный пляж
1195 0
Где купаться: большой обзор летних бассейнов и водоемов Праги
19.06.2017 09:07 О Праге
Где купаться: большой обзор летних бассейнов и водоемов Праги
2930 0
Последние новости:
20
июня
Проездной, сувенир и входной билет: Прага сделает универсальную карточку для туристов
20.06.2017 17:36 Общество
Проездной, сувенир и входной билет: Прага сделает универсальную карточку для туристов
94 0
Ума Турман приедет на кинофестиваль в Карловых Варах
20.06.2017 11:47 Культура
Ума Турман приедет на кинофестиваль в Карловых Варах
227 0
Десятки полицейских ищут в чешских лесах троих грабителей из Словакии
20.06.2017 11:15 Общество
Десятки полицейских ищут в чешских лесах троих грабителей из Словакии
336 0
Чехия усиливает охрану из-за угрозы теракта
20.06.2017 11:13 Общество
Чехия усиливает охрану из-за угрозы теракта
711 0
Чехия заняла первое место по количеству вакансий в Евросоюзе
20.06.2017 11:00 Экономика
Чехия заняла первое место по количеству вакансий в Евросоюзе
358 0
Видео: Крупнейший авиалайнер в мире совершает повторную посадку в аэропорту Праги
20.06.2017 10:17 Общество
Видео: Крупнейший авиалайнер в мире совершает повторную посадку в аэропорту Праги
804 0
В Чехии сняли фильм о русской поэтессе, которая провела 20 лет в советских лагерях
20.06.2017 10:10 Культура
В Чехии сняли фильм о русской поэтессе, которая провела 20 лет в советских лагерях
451 0
19
июня
Метеорологи предупреждают: Завтра в Чехии будет экстремально жаркий день
19.06.2017 13:11 Общество
Метеорологи предупреждают: Завтра в Чехии будет экстремально жаркий день
1080 0
На пражской площади появится песчаный пляж
19.06.2017 12:30 Общество
На пражской площади появится песчаный пляж
1195 0
Министерство сельского хозяйства Чехии планирует трудоустроить больше украинцев
19.06.2017 12:19 Экономика
Министерство сельского хозяйства Чехии планирует трудоустроить больше украинцев
780 0


Мобильная версия