Ивана Трамп прилетела в Прагу получить премию

Бывшая супруга Дональда Трампа и успешная бизнес-леди Ивана Трамп прилетела в Прагу, чтобы посетить гала-вечер CZECH TOP 100 на Пражском Граде, на котором ее наградят премией как выдающуюся личность.

Бывшая супруга американского президента Дональда Трампа и уроженка Чехии Ивана Трамп прибыла с визитом в Чешскую Республику. В Праге она находится с понедельника и планирует улететь в четверг. До этого момента Ивана посетит гала-вечер CZECH TOP 100 на Пражском Граде, на котором ее наградят премией как выдающуюся личность.

Самолет Иваны Трамп прибыл в Прагу с 40-минутным опозданием. По информации издания Blesk, в аэропорту Вацлава Гавела Ивану встретили огромным букетом цветов. Там ее уже ждал автомобиль Rolls-Royce, на котором она отправилась в отель Four Seasons. Здесь бизнес-леди заселилась в роскошные апартаменты River Suit, одна ночь в которых стоит 59 000 крон.

Ивана Трамп прибыла в Чехию по приглашению организации CZECH TOP 100, которая будет в среду на гала-вечере в Испанском зале Пражского Града представлять 100 самых выдающихся фирм в Чехии. Также премии выдадут четырем личностям, и Ивана будет одной из них.

Ивана Трамп (девичья фамилия Зелничкова) – американская предпринимательница чешского происхождения. В прошлом она была успешной лыжницей, в 1972 году выступала от Чехословакии на зимней олимпиаде. В 1977 году Ивана вышла замуж за американского миллиардера Дональда Трампа, от которого родила троих детей: Дональда младшего, Иванку и Эрика. Брак продлился 15 лет.