Видео: Крупнейший авиалайнер в мире совершает повторную посадку в аэропорту Праги

Очевидец снял на видео, как самый большой в мире пассажирский самолет – аэробус А380 – в субботу, 17 июня 2017 года, совершал повторную посадку в аэропорту Вацлава Гавела.

Фото: Slow TV

Прерванную посадку огромного аэробуса редко увидишь своими глазами, однако для пилота это довольно стандартный маневр: самолет практически касается посадочной полосы, но за несколько секунд снова взлетает. Выглядит это очень эффектно.

Один из пользователей Slow TV снял на видео этот необыкновенный маневр. Крупнейший транспортный самолет А380 в субботу, 17 июня 2017 года, повторил посадку в аэропорту Вацлава Гавела в Праге.

На видеозаписи видно, что пилот над самой землей сопротивлялся порывам ветра и старался стабилизировать аэробус, чтобы посадить его на посадочную полосу. Так как опустить самолет в начале полосы не удалось, экипаж принял решение повторить маневр. Самолет остановил посадку и снова набрал высоту.

Чем дольше пилот летит над посадочной полосой, тем быстрее теряет возможность использовать всю ее длину. Повторная посадка повышает загруженность аэропорта, так как самолет снова оказывается в воздухе и создает потенциальный конфликт для движения других транспортных средств.

И пилот, и диспетчеры серьезно готовятся к такому маневру на симуляторах. В аэропортах по всему миру это обычное явление.