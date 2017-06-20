Чехия усиливает охрану из-за угрозы теракта

В больницах установят рамы металлоискателя. Перевозчики, школы и организаторы массовых мероприятий получат дотации на соблюдение мер безопасности.

В Чехии вводят новые меры безопасности в целях борьбы с терроризмом. Больницы, школы и перевозчики будут получать на их реализацию десятки миллионов крон в год. Перед ними стоит задача – создать запасные выходы, усилить охрану и установить охранные системы.

И хотя чешские политики говорят, что Чехии не грозят теракты, в прошлом году контрразведка предупреждала, что вероятность угрозы намного выше, чем считается. В апреле этого года чешское правительство приняло решение об усилении мер безопасности, и сейчас новые планы начнут реализовывать. Например, Министерство здравоохранения планирует потратить на эти цели 34 млн крон, часть из которых пойдет на установку рам металлоискателя и сигнализацию.

Больше денег на соблюдение мер безопасности получат перевозчики, учреждения образования и организаторы крупных концертов и спортивных мероприятий. В сфере транспорта деньги направят на обучение сотрудников, просвещение пассажиров и подготовку к кризисным ситуациям.

Министерство культуры и Министерство образования также собираются получить деньги на совершенствование системы безопасности. В материалах правительства упоминалось, что храмы и синагоги, а также крупные музыкальные фестивали и концерты могут находиться под угрозой теракта. В усилении безопасности могут нуждаться Национальный театр, Национальный музей и Национальная галерея – места, где собирается много туристов. Эти объекты также имеют символическое значение для Чехии.

Из документа правительства: Где возможна угроза теракта?

- Школы. В правительстве считают, что там уровень охраны ниже всего, поэтому учреждения образования находятся под угрозой. Кроме исламского терроризма, школы должны подготовиться и к случаям, известным за границей, когда нападающим выступает один из учеников.

- Больницы. Это учреждения с постоянным потоком людей. Двери в больницу открыты практически постоянно. К тому же в состав больничных комплексов могут входить склады с химическими веществами.

- Транспортные средства. Правительство опасается возможных терактов именно в местах, где остановки транспорта связаны с торговыми центрами.

- Религиозные объекты. Теракты здесь могут иметь символическое значение. Наибольшая опасность грозит во время важных праздников. Опасно может быть и в тех местах, куда ходит больше всего туристов.

- Спортивные и культурные мероприятия. Они представляют опасность из-за большого скопления людей и внимания прессы.

- Торговые центры. В них находится много людей, для исламистов они представляют собой символ западного стиля жизни.

- Учреждения. Они являются символом государства, террористы могут запланировать теракт на рабочее время, когда в зданиях больше всего людей.

Источник: tyden.cz