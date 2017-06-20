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Десятки полицейских ищут в чешских лесах троих грабителей из Словакии

Десятки полицейских ищут в чешских лесах троих грабителей из Словакии

Vladislava M 336 0
160 полицейских, вертолеты, собаки и лошади были привлечены к поискам троицы грабителей, укравшей из почтовой машины в Словакии 34 000 евро. Пока – без результатов.
Десятки полицейских ищут в чешских лесах троих грабителей из Словакии

Грабители, которые в понедельник украли в словацком приграничном городке Горне-Срние 34 000 евро из почтового автомобиля, скрылись в чешских лесах возле Рокитнице. Хотя к поискам подключили больше сотни полицейских, найти воров до сих пор не смогли.

«Грабителей искали 160 полицейских из Злинского, Морасвкосилезского и Южноморавского краев до самой ночи. В поисках им помогали два полицейских вертолета с термовидением, собаки и даже лошади», – сообщила пресс-секретарь злинской полиции Моника Козумпликова.

До наступления темноты полицейские обыскали непроходимую лесную область площадью 3х4 км. Всю ночь на месте оставалось около 60 полицейских, которые разыскивали беглецов с помощью вертолетов.

«В течение поисковой акции нам удалось найти следы и получить новую информацию о передвижении преступников. Мы будем работать над этим в ближайшие дни вместе с полицейскими из Словакии», – добавила Моника Козумпликова.

Во вторник полицейские продолжат поиски. За совершенное преступление мужчинам грозит до 5 лет тюрьмы.

Источник: Novinky.cz

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Темы
полиция ограбление Чехия
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