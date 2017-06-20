Проездной, сувенир и входной билет: Прага сделает универсальную карточку для туристов

В Праге изготовят новую пластиковую карточку для туристов. Ее можно будет использовать как проездной билет на общественный транспорт, входной билет в музеи и достопримечательности, а также как памятный сувенир.

В Праге появится новая многофункциональная карточка для туристов. Ее можно будет использовать как входной билет для посещения музеев и достопримечательностей, а также как проездной на общественный транспорт. На проект планируют потратить 2 млн крон, а в будущем карта должна приносить городу доход, пишет Aktualne.cz.

Изготовление карты поручили городской компании Operátor ICT после проведения исследования. Результаты показали, что уже функционирующие туристические карточки Prague Card и Prague City Pass неперспективные. В прошлом году в Праге была продана 51 тысяча таких карт, в то время как в Амстердаме продали 175 тысяч аналогичных карт, хотя его и посетило на 600 тысяч туристов меньше, чем столицу Чехии. Городские представители ожидают, что продажи новой карты могут достичь 250 тысяч экземпляров в год.

Новую карточку хотят изготовить в физической и электронной форме. Туристы смогут использовать ее как проездной и входной билет в музеи. Пластиковую карту планируют сделать привлекательной, чтобы ее можно было сохранить как сувенир.

Теперь в Праге будут собирать группу для работы над проектом, в которую войдут представители магистрата и городских компаний Operátor ICT и PIS-PCT.