Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
01d 30 °C
Проездной, сувенир и входной билет: Прага сделает универсальную карточку для туристов

Проездной, сувенир и входной билет: Прага сделает универсальную карточку для туристов

Vladislava M 94 0
В Праге изготовят новую пластиковую карточку для туристов. Ее можно будет использовать как проездной билет на общественный транспорт, входной билет в музеи и достопримечательности, а также как памятный сувенир.
Проездной, сувенир и входной билет: Прага сделает универсальную карточку для туристов

В Праге появится новая многофункциональная карточка для туристов. Ее можно будет использовать как входной билет для посещения музеев и достопримечательностей, а также как проездной на общественный транспорт. На проект планируют потратить 2 млн крон, а в будущем карта должна приносить городу доход, пишет Aktualne.cz.

Изготовление карты поручили городской компании Operátor ICT после проведения исследования. Результаты показали, что уже функционирующие туристические карточки Prague Card и Prague City Pass неперспективные. В прошлом году в Праге была продана 51 тысяча таких карт, в то время как в Амстердаме продали 175 тысяч аналогичных карт, хотя его и посетило на 600 тысяч туристов меньше, чем столицу Чехии. Городские представители ожидают, что продажи новой карты могут достичь 250 тысяч экземпляров в год.

Новую карточку хотят изготовить в физической и электронной форме. Туристы смогут использовать ее как проездной и входной билет в музеи. Пластиковую карту планируют сделать привлекательной, чтобы ее можно было сохранить как сувенир.

Теперь в Праге будут собирать группу для работы над проектом, в которую войдут представители магистрата и городских компаний Operátor ICT и PIS-PCT.

 

Рассказать всем:
Темы
Туризм туристы Прага
Читайте
по теме 
«Чешские дороги» предложили безлимитные летние билеты на поезда
19.06.2017 11:20 Общество
«Чешские дороги» предложили безлимитные летние билеты на поезда
797 0
Санэпидстанция Праги: Педикюр рыбками опасен
09.06.2017 10:30 Общество
Санэпидстанция Праги: Педикюр рыбками опасен
2724 0
Земан: Туристы из Чехии смогут ездить во Вьетнам без виз
07.06.2017 12:16 Политика
Земан: Туристы из Чехии смогут ездить во Вьетнам без виз
1010 0
Русские туристы возвращаются в Карловы Вары
01.06.2017 10:44 Общество
Русские туристы возвращаются в Карловы Вары
2023 0
Последние новости:
20
июня
Ума Турман приедет на кинофестиваль в Карловых Варах
20.06.2017 11:47 Культура
Ума Турман приедет на кинофестиваль в Карловых Варах
227 0
Десятки полицейских ищут в чешских лесах троих грабителей из Словакии
20.06.2017 11:15 Общество
Десятки полицейских ищут в чешских лесах троих грабителей из Словакии
336 0
Чехия усиливает охрану из-за угрозы теракта
20.06.2017 11:13 Общество
Чехия усиливает охрану из-за угрозы теракта
711 0
Чехия заняла первое место по количеству вакансий в Евросоюзе
20.06.2017 11:00 Экономика
Чехия заняла первое место по количеству вакансий в Евросоюзе
358 0
Видео: Крупнейший авиалайнер в мире совершает повторную посадку в аэропорту Праги
20.06.2017 10:17 Общество
Видео: Крупнейший авиалайнер в мире совершает повторную посадку в аэропорту Праги
804 0
В Чехии сняли фильм о русской поэтессе, которая провела 20 лет в советских лагерях
20.06.2017 10:10 Культура
В Чехии сняли фильм о русской поэтессе, которая провела 20 лет в советских лагерях
451 0
Ивана Трамп прилетела в Прагу получить премию
20.06.2017 09:51 Общество
Ивана Трамп прилетела в Прагу получить премию
467 0
19
июня
Метеорологи предупреждают: Завтра в Чехии будет экстремально жаркий день
19.06.2017 13:11 Общество
Метеорологи предупреждают: Завтра в Чехии будет экстремально жаркий день
1080 0
На пражской площади появится песчаный пляж
19.06.2017 12:30 Общество
На пражской площади появится песчаный пляж
1195 0
Министерство сельского хозяйства Чехии планирует трудоустроить больше украинцев
19.06.2017 12:19 Экономика
Министерство сельского хозяйства Чехии планирует трудоустроить больше украинцев
780 0


Мобильная версия