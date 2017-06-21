Вандал повредил в Праге 20 автомобилей

В ночь на вторник в Праге задержали молодого вандала, который по неизвестной причине повредил 20 припаркованных автомобилей.

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20 легковых автомобилей в ночь на вторник повредил в Праге 22-летний молодой человек. Сначала он отрицал свою вину, но когда узнал, что на место прибудет государственная полиция, признался в содеянном.

Свидетель инцидента позвонил в пражскую полицию в полтретьего ночи. Он сообщил, что на улице Битовской кто-то портит припаркованные автомобили. Прибывший на место патруль обнаружил двоих подозреваемых на соседней улице.

«Полицейские увидели, как один из молодых людей трогает выворачивает зеркало стоящего автомобиля, и попросили его предъявить документы. На вопрос, почему он вывернул зеркало, 22-летний парень ответил, что он ничего не делал», – рассказала пресс-секретарь полиции Ирена Сеифертова.

Молодой человек рассказал, что пришел сюда со станции метро «Качеров». Патруль обнаружил, что по пути от станции было испорчено больше 20 автомобилей, и вызвал на место государственную полицию по подозрению в преступлении.

«Перед приездом полиции мужчина признался, что машины испортил он», – рассказала Сеифертова.

Причину своего поступка молодой человек не назвал. Ущерб, нанесенный автомобилям, до сих пор не вычислили. Дело расследует полиция.