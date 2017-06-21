Harley-Davidson собирается грандиозно отметить юбилей в Праге

В июле 2018 года Прага будет принимать поклонников бренда Harley-Davidson, которые соберутся на его юбилей – 115 лет. В Чехии планируется крупнейшая в мире выставка этих мотоциклов.

В следующем году бренду Harley-Davidson исполняется 115 лет, праздновать это событие будут по всему миру. Кроме Милуоки, юбилей отметят и в Чехии. Большая вечеринка будет длиться 4 дня в Праге – с 5 по 8 июля 2018 года. Мероприятие состоится при поддержке Министерства регионального развития ЧР, в кооперации с магистратом и Среднечешским краем.

«Harley-Davidson объединяет людей по всему миру и дает им неповторимые впечатления от езды, это также и стиль жизни», – объянсяет феномен H-D Ярослав Вавржина, организатор мероприятия. Одним из самых ярких событий предстоящего юбилея станет парад мотоциклов Harley-Davidson в Праге, в котором будут участвовать тысячи мотоциклистов. В столице также пройдет крупнейшая в Европе выставка мотоциклов этого бренда. В Праге можно будет увидеть 150 исторических мотоциклов, 130 модификаций различных брендов и 40 современных моделей H-D из лимитированных коллекций.

Главной площадкой для праздника станет Выставиште в Голешовице. «Празднование 115-летия Harley-Davidson является честью для Чешской Республики, Среднечешского края и Праги, так как это шанс продемонстрировать иностранным туристам красоту нашей страны. Мы ожидаем, что в мероприятии будут участвовать фанаты мотоциклов из разных зарубежных стран. Мероприятие не только станет поводом для посещения, но и принесет нам экономическую пользу», – говорит Карла Шлехтова, министр регионального развития.

Юбилей будет проходить не только в Праге, но и в некоторых других городах Среднечешского края. Ранее свое 110-летие Harley-Davidson праздновал в Риме. Прагу как место празднования важной даты выбрали неслучайно: именно здесь был открыт первый клуб любителей мотоциклов этого бренда – в 1928 году.

Источник: autobible.euro.cz