В чешском интернет-магазине начали продавать электромобили Tesla

Крупнейший чешский интернет-магазин Alza.cz включил в свой ассортимент электромобили Tesla. Купить их теперь почти так же просто, как и мобильный телефон.

Фото: Alza.cz

Месяц назад стало известно о том, что крупнейший чешский интернет-магазин Alza начинает продавать электромобили. По мнению экспертов, такие машины станут будущим транспорта в городах и не только.

Alza начали с продажи модели Volkswagen e-Golf. Автомобиль может проехать до 300 км на одном заряде батареи. Зарядить аккумулятор до 80% можно за 45 минут.

Теперь интернет-гигант расширил свое предложение еще одной горячей новинкой. Это звезда электромобилей – Tesla. Теперь ее можно купить прямо через интернет-магазин.

«Мы с самого начала хотели, чтобы покупка электромобиля стала такой же простой для людей, как если бы они покупали мобильный телефон. Мы знаем, что многие наши покупатели серьезно рассматривают покупку электромобиля», – заявил менеджер проекта по электромобилям Alza.cz Яромир Ржанек.

На данный момент на складе Alza есть два электромобиля Tesla. Это модели TESLA S 75D за 2 999 999 крон и SUV – TESLA X 100D за 3 499 999 крон. Постепенно предложение будут расширять.

Как бонус для покупателей предлагают возможность бесплатно заряжать электромобиль на станции подзарядки в Шоуруме в Праге 7. Также клиенты Alza после приобретения Tesla могут в течение всей жизни бесплатно пользоваться любой из станций подзарядки SuperCharger. На данный момент их насчитывается больше 5600.

Полное предложение можно посмотреть здесь.