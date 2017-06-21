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Начало астрономического лета принесло в Чехию тропическую погоду

Начало астрономического лета принесло в Чехию тропическую погоду

Vladislava M 389 0
Сегодня, в 6:24 утра на Северном полушарии Земли началось астрономическое лето. В ближайшие дни температура воздуха в Чехии будет подниматься до 35 градусов тепла.
Начало астрономического лета принесло в Чехию тропическую погоду

В среду, в 6:24 утра в Чехии началось астрономическое лето. Солнце вошло в созвездие Рака, и на Северном полушарии Земли настало летнее солнцестояние. Это значит, что сегодня будет самый длинный день и самая короткая ночь в году. На Южном полушарии в среду, наоборот, начинается астрономическая зима.

По прогнозам метеорологов, начало астрономического лета всегда сопровождается жаркой и душной погодой. Хотя в среду в Чехии могут пройти кратковременные дожди и грозы, максимальная температура днем может составить 31 градус тепла. В последующие дни недели будет еще жарче: до 32-35 градусов Цельсия. Тропическая погода сохранится до середины следующей недели.

Согласно долговременному прогнозу погоды, теплее, чем обычно, в Чехии будет до середины июля. Затем станут чаще идти дожди. Эта неделя в Чехии будет самой засушливой.

Источник: Aktualne.cz

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погода Чехия
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