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Сколько чехи готовы потратить на отпуск в этом году

Сколько чехи готовы потратить на отпуск в этом году

artyommm 461 0
В этом году больше чехов поедет отдыхать на море, чему способствовал рост зарплат.
Сколько чехи готовы потратить на отпуск в этом году


Зарплаты в Чехии выросли, и спрос на отпуск у моря увеличился. С каждым годом у чехов повышается бюджет поездок на морские курорты. Банк ČSOB провел эксклюзивное исследование для MF DNES, чтобы узнать, сколько чехи готовы потратить на отдых. Оказалось, что каждый третий чех тратит за неделю отпуска более 15 тысяч крон – из расчета на одного человека. 

Турагентства подтверждают рост спроса на поездки на море, так как люди стали меньше бояться терроризма и массовой миграции беженцев. Если в прошлом году часть семей решила не ехать в отпуск, то в этом году они уже были не готовы снова пропустить отдых у моря. 

В прошлом году предложение горячих путевок было ограничено, цены особо не падали, поэтому в сейчас чешские туристы предпочли предварительную продажу, когда выбор предложений был шире. 37% семей заплатит за отпуск менее 10 тысяч крон на человека. С учетом того, что у половины работающего населения страны зарплата не превышает 24 000 крон до вычета налогов, в этом нет ничего удивительного. Как говорит аналитик ČSOB Петр Дуфек, люди все еще помнят две недавние рецессии, из-за которых выросла безработица, поэтому отдавать последние деньги на отдых не хотят.

Экономить в отпуске или нет?

Отпуск для чехов по-прежнему относится к статусным вещам, и много семей экономит на него в течение года. Попытка не потратить все сбережения определяет и выбор транспорта. Почти половина чехов едет в отпуск на машине. При большом количестве пассажиров дорога обойдется дешевле.

Большинство чешских туристов также следит за тратами во время отпуска. Только 16% чехов утверждают, что не собираются себя ни в чем ограничивать. Что касается питания, то чехи в большинстве случаев предпочитают местные продукты и не везут с собой на все время отпуска домашнюю еду. Так делают сейчас только 3 человека из 100.

Самые популярные направления

По данным Top-Pojištění.cz, в этом году большинство чехов снова поедет отдыхать в Хорватию (17% договоров страхования приходится на клиентов, которые едут именно в эту страну). В Хорватии чехи собираются провести в среднем 10 дней. За Хорватией следует Словакия (15% договоров), где чехи будут отдыхать в среднем 5,5 дня, и Италия (10%, 9 дней).

Наличные или карта

По данным ČSOB, большая часть чехов при поездках за границу берет с собой наличные. 40% чешских туристов совершают большинство платежей наличными, еще 37% - половину оплачивает картой. И только менее 25% расплачиваются преимущественно картой, а наличными оплачивают мелкие счета, например, за туалет или парковку.

Куда уходят деньги

Согласно данным о трансакциях картой в ČSOB, 35% расходов приходится на оплату жилья, 25% – на транспорт, 20% – на питание. При оплате картой или снятии денег с банкомата эксперты рекомендуют обращать внимание на выбор DCC, или Dynamic Currency Conversion, который указывает на итоговую сумму в кронах. На первый взгляд заманчивая выгода может обернуться менее выгодным курсом, чем в местной валюте.

Источник: idnes.cz

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Темы
отпуск отдых деньги Чехия Хорватия
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