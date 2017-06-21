Главный вокзал Праги не работал из-за подозрительного багажа

В среду в нижней части вестибюля Главного вокзала в Праге был обнаружен подозрительный багаж, который оставили в одном из ресторанов. Из-за него вокзал закрыли, на месте работал сапер. Пресс-атташе полиции Ян Данек сказал, что полиция обыскивала и остальные помещения вокзала. Работа вокзала была временно приостановлена, поезда в обоих направлениях проезжали станцию метро на линии C без остановки.
«В 10:38 был обнаружен оставленный багаж, полиция начала проверять место вместе с сапером. Вокзал освобождают от людей, проходит частичная эвакуация», – сообщал пресс-атташе Данек.
По информации «Чешских дорог» и Управления железнодорожными транспортными путями, на вокзале было полностью остановлено движение поездов. Поезда, которые должны были прибыть или уехать из Праги, опоздали на десятки минут. В 12:20 Транспортное предприятие сообщило о возобновлении работы станции метро Hlavní nádraží, поезда постепенно начали прибывать на перроны.
Источник: lidovky.cz