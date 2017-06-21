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Главный вокзал Праги не работал из-за подозрительного багажа

Главный вокзал Праги не работал из-за подозрительного багажа

artyommm 320 0
В среду, 21 июня, полиция получила сообщение о подозрительном багаже в одном из ресторанов в вестибюле Главного вокзала. На место прибыл сапер, вокзал и станцию метро закрыли.
Фото: twitter.com/DZeleznicni
Главный вокзал Праги не работал из-за подозрительного багажа

В среду в нижней части вестибюля Главного вокзала в Праге был обнаружен подозрительный багаж, который оставили в одном из ресторанов. Из-за него вокзал закрыли, на месте работал сапер. Пресс-атташе полиции Ян Данек сказал, что полиция обыскивала и остальные помещения вокзала. Работа вокзала была временно приостановлена, поезда в обоих направлениях проезжали станцию метро на линии C без остановки. 

«В 10:38 был обнаружен оставленный багаж, полиция начала проверять место вместе с сапером. Вокзал освобождают от людей, проходит частичная эвакуация», – сообщал пресс-атташе Данек.

По информации «Чешских дорог» и Управления железнодорожными транспортными путями, на вокзале было полностью остановлено движение поездов. Поезда, которые должны были прибыть или уехать из Праги, опоздали на десятки минут. В 12:20 Транспортное предприятие сообщило о возобновлении работы станции метро Hlavní nádraží, поезда постепенно начали прибывать на перроны.

Источник: lidovky.cz

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Темы
вокзал Прага полиция метро
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