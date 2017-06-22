В Праге возрождают открытые фруктовые сады

Семь лет назад в Праге начали возрождать фруктовые сады, в которых можно бесплатно собирать плоды и ягоды. Недавно полностью обновили сад Тршешновка.

Фото: www.praha-priroda.cz

Прага начала обновлять фруктовые сады, которые раньше были важной составляющей города. Сады в Праге доступны людям: собирать в них плоды можно бесплатно. Недавно закончилось обновление сада Тршешновка в Грдлоржезах (Прага 9). В нем постепенно высадили 420 новых деревьев, убрали старые растения, поставили лавочки для отдыха.

Обновление Тршешновки длилось полтора года. Сейчас здесь растет 1700 деревьев, из них 420 новых черешен, которые пришли на замену высохшим и старым деревьям. В саду высадили в основном старинные сорта черешни времен Первой Республики.

Также сад очистили от огромного количества мусора, который оставили бездомные. Всего из сада вывезли целых 100 тонн мусора. Также в саду отремонтировали главную дорожку и прилегающие к ней тропинки. Часть из них входит в состав велосипедной трассы, на которой проводят соревнования. Траву в саду будут косить дважды в год: в теплые дни здесь будут пастись овцы и кони.

Фруктовые сады долгое время были важной частью городского пейзажа, но в течение второй половины прошлого века их перестали использовать. Некоторые городские части Праги заменили сады дачными поселками, жилой застройкой или постепенно превратили их в лес.

Семь лет назад Прага начала обновление садов. Сейчас город ухаживает за 65 га садов, в которых высадили больше 2500 фруктовых деревьев.

Источник: www.ceskatelevize.cz