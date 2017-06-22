Станцию метро Muzeum в Праге частично закроют на полгода, и это не все

Летом в Праге планируются серьезные изменения в работе общественного транспорта, которые создадут неудобства для сотен тысяч пражан, приезжающих в столицу сотрудников и туристов. Закроется сразу несколько станций метро, которые являются одними из самых загруженных транспортных узлов.
Частичное закрытие станции метро А Muzeum
Самым сложным станет ограничение работы станции Muzeum, где на ветке А будет полгода проходить ремонт перрона по направлению Depo Hostivař, и поезда будут проезжать мимо. Ремонтные работы будут продолжаться до середины декабря. Ежедневно станция Muzeum на линии А пропускает более 100 000 пассажиров. Станция находится в центре города и относится одной из самых востребованных иностранными туристами.
Закрытие выхода со станции Anděl
Из-за ремонта эскалаторов закроется вход на станцию метро Anděl по направлению к одноименному перекрестку и торговому центру. Ремонт начнется в августе и будет длиться 9 месяцев. Попасть на станцию можно будет только через лифт, предназначенный в первую очередь для инвалидов-колясочников и родителей с колясками. Еще одна возможность выхода со станции Anděl – второй вестибюль на Na Knížecí, который, однако, находится относительно далеко.
Закрытие участка на линии метро С
И это еще не все: больше чем на неделю закроется ветка метро C между станциями Florenc и Pražského povstání – с 1 по 9 июля. Нельзя будет выйти или зайти на станции Hlavní nádraží, Muzeum и I. P. Pavlova. В течение дня будет ездить автобус XC, который будет следовать по маршруту Florenc – Hlavní nádraží – Muzeum – I. P. Pavlova – Vyšehrad – Pražského povstání. Трамвайный маршрут №6 также усилят, пустив по нему двусоставные трамваи.
Информаторы подскажут альтернативный маршрут
Подсказывать пассажирам наиболее удобный маршрут в связи с возникшими неудобствами будут 100 информаторов. Также информация будет доступна на плакатах и табличках, которые повесят на остановках и в общественном транспорте. Они должны помочь в первую очередь иностранцам.
«Чтобы добраться до станции Muzeum от станции Nemocnice Motol нужно будет доехать до Náměstí Míru, потом пересесть в поезд в обратном направлении. К отъезду со станции Muzeum в направлении Depo Hostivař нужно будет воспользоваться поездами до Nemocnice Motol, а потом на станции Můstek пересесть на другую сторону», – объясняют в Транспортном предприятии Праги.
Транспортное предприятие Праги
Кроме проблем с работой метро, пассажирам придется столкнуться и с ремонтом трамвайных путей. Дольше всего будет длиться восстановление трассы на севере Праги, между станциями Březiněvská и Vozovna Kobylisy – с начала июля и до сентября. Изменения коснутся движения трамваев № 17 и 24.
Расписание ремонта трамвайных путей
Březiněveská – Vozovna Kobylisy
1. 7. - 1. 9.
Moráň – Albertov
1. 7. - 9. 8.
Strossmayerovo náměstí – Hradčanská
1. 7. - 10. 7.
Strossmayerovo náměstí – Vltavská
9. 8. - 2. 9.
Sokolovská - Na Žertvách
10. 7. - 1. 8.
Olšanské náměstí – Nákladové nádraží Žižkov a Ohrada – Spojovací
1. 7. - 5. 7.
Nákladové nádraží Žižkov – Biskupcova
5. 7. - 10. 7.
График ремонта метро
Линия A. Закрытие перрона в направлении Depo Hostivař с 11. 7. по 11. 12.
Линия B. Закрытие выхода к перекрестку Anděl с августа по апрель 2018.
Линия C. Полно закрытие станций от Florenc до Pražského povstání, 1. – 9. 7.
Источник: lidovky.cz