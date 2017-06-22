Станцию метро Muzeum в Праге частично закроют на полгода, и это не все

Транспортное предприятие рассказало, с какими еще неудобствами придется столкнуться пассажирам общественного транспорта в Праге этим летом.

Летом в Праге планируются серьезные изменения в работе общественного транспорта, которые создадут неудобства для сотен тысяч пражан, приезжающих в столицу сотрудников и туристов. Закроется сразу несколько станций метро, которые являются одними из самых загруженных транспортных узлов.

Частичное закрытие станции метро А Muzeum

Самым сложным станет ограничение работы станции Muzeum, где на ветке А будет полгода проходить ремонт перрона по направлению Depo Hostivař, и поезда будут проезжать мимо. Ремонтные работы будут продолжаться до середины декабря. Ежедневно станция Muzeum на линии А пропускает более 100 000 пассажиров. Станция находится в центре города и относится одной из самых востребованных иностранными туристами.

Закрытие выхода со станции Anděl

Из-за ремонта эскалаторов закроется вход на станцию метро Anděl по направлению к одноименному перекрестку и торговому центру. Ремонт начнется в августе и будет длиться 9 месяцев. Попасть на станцию можно будет только через лифт, предназначенный в первую очередь для инвалидов-колясочников и родителей с колясками. Еще одна возможность выхода со станции Anděl – второй вестибюль на Na Knížecí, который, однако, находится относительно далеко.

Закрытие участка на линии метро С

И это еще не все: больше чем на неделю закроется ветка метро C между станциями Florenc и Pražského povstání – с 1 по 9 июля. Нельзя будет выйти или зайти на станции Hlavní nádraží, Muzeum и I. P. Pavlova. В течение дня будет ездить автобус XC, который будет следовать по маршруту Florenc – Hlavní nádraží – Muzeum – I. P. Pavlova – Vyšehrad – Pražského povstání. Трамвайный маршрут №6 также усилят, пустив по нему двусоставные трамваи.

Информаторы подскажут альтернативный маршрут

Подсказывать пассажирам наиболее удобный маршрут в связи с возникшими неудобствами будут 100 информаторов. Также информация будет доступна на плакатах и табличках, которые повесят на остановках и в общественном транспорте. Они должны помочь в первую очередь иностранцам.

«Чтобы добраться до станции Muzeum от станции Nemocnice Motol нужно будет доехать до Náměstí Míru, потом пересесть в поезд в обратном направлении. К отъезду со станции Muzeum в направлении Depo Hostivař нужно будет воспользоваться поездами до Nemocnice Motol, а потом на станции Můstek пересесть на другую сторону», – объясняют в Транспортном предприятии Праги.

Транспортное предприятие Праги

Кроме проблем с работой метро, пассажирам придется столкнуться и с ремонтом трамвайных путей. Дольше всего будет длиться восстановление трассы на севере Праги, между станциями Březiněvská и Vozovna Kobylisy – с начала июля и до сентября. Изменения коснутся движения трамваев № 17 и 24.

Расписание ремонта трамвайных путей

Březiněveská – Vozovna Kobylisy

1. 7. - 1. 9.

Moráň – Albertov

1. 7. - 9. 8.

Strossmayerovo náměstí – Hradčanská

1. 7. - 10. 7.

Strossmayerovo náměstí – Vltavská

9. 8. - 2. 9.

Sokolovská - Na Žertvách

10. 7. - 1. 8.

Olšanské náměstí – Nákladové nádraží Žižkov a Ohrada – Spojovací

1. 7. - 5. 7.

Nákladové nádraží Žižkov – Biskupcova

5. 7. - 10. 7.

График ремонта метро

Линия A. Закрытие перрона в направлении Depo Hostivař с 11. 7. по 11. 12.

Линия B. Закрытие выхода к перекрестку Anděl с августа по апрель 2018.

Линия C. Полно закрытие станций от Florenc до Pražského povstání, 1. – 9. 7.

Источник: lidovky.cz