Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
03d 23 °C
Станцию метро Muzeum в Праге частично закроют на полгода, и это не все

Станцию метро Muzeum в Праге частично закроют на полгода, и это не все

artyommm 1092 0
Транспортное предприятие рассказало, с какими еще неудобствами придется столкнуться пассажирам общественного транспорта в Праге этим летом.
Станцию метро Muzeum в Праге частично закроют на полгода, и это не все

Летом в Праге планируются серьезные изменения в работе общественного транспорта, которые создадут неудобства для сотен тысяч пражан, приезжающих в столицу сотрудников и туристов. Закроется сразу несколько станций метро, которые являются одними из самых загруженных транспортных узлов. 

Частичное закрытие станции метро А Muzeum

Самым сложным станет ограничение работы станции Muzeum, где на ветке А будет полгода проходить ремонт перрона по направлению Depo Hostivař, и поезда будут проезжать мимо. Ремонтные работы будут продолжаться до середины декабря. Ежедневно станция Muzeum на линии А пропускает более 100 000 пассажиров. Станция находится в центре города и относится одной из самых востребованных иностранными туристами.

Закрытие выхода со станции Anděl

Из-за ремонта эскалаторов закроется вход на станцию метро Anděl по направлению к одноименному перекрестку и торговому центру. Ремонт начнется в августе и будет длиться 9 месяцев. Попасть на станцию можно будет только через лифт, предназначенный в первую очередь для инвалидов-колясочников и родителей с колясками. Еще одна возможность выхода со станции Anděl – второй вестибюль на Na Knížecí, который, однако, находится относительно далеко.

Закрытие участка на линии метро С

И это еще не все: больше чем на неделю закроется ветка метро C между станциями Florenc и Pražského povstání – с 1 по 9 июля. Нельзя будет выйти или зайти на станции Hlavní nádraží, Muzeum и I. P. Pavlova. В течение дня будет ездить автобус XC, который будет следовать по маршруту Florenc – Hlavní nádraží – Muzeum – I. P. Pavlova – Vyšehrad – Pražského povstání. Трамвайный маршрут №6 также усилят, пустив по нему двусоставные трамваи.

Информаторы подскажут альтернативный маршрут

Подсказывать пассажирам наиболее удобный маршрут в связи с возникшими неудобствами будут 100 информаторов. Также информация будет доступна на плакатах и табличках, которые повесят на остановках и в общественном транспорте. Они должны помочь в первую очередь иностранцам.

«Чтобы добраться до станции Muzeum от станции Nemocnice Motol нужно будет доехать до Náměstí Míru, потом пересесть в поезд в обратном направлении. К отъезду со станции Muzeum в направлении Depo Hostivař нужно будет воспользоваться поездами до Nemocnice Motol, а потом на станции Můstek пересесть на другую сторону», – объясняют в Транспортном предприятии Праги. 

Транспортное предприятие Праги

Кроме проблем с работой метро, пассажирам придется столкнуться и с ремонтом трамвайных путей. Дольше всего будет длиться восстановление трассы на севере Праги, между станциями Březiněvská и Vozovna Kobylisy – с начала июля и до сентября. Изменения коснутся движения трамваев № 17 и 24. 

Расписание ремонта трамвайных путей

Březiněveská – Vozovna Kobylisy
1. 7. - 1. 9.
Moráň – Albertov
1. 7. - 9. 8.
Strossmayerovo náměstí – Hradčanská
1. 7. - 10. 7.
Strossmayerovo náměstí – Vltavská
9. 8. - 2. 9.
Sokolovská - Na Žertvách
10. 7. - 1. 8.
Olšanské náměstí – Nákladové nádraží Žižkov a Ohrada – Spojovací
1. 7. - 5. 7.
Nákladové nádraží Žižkov – Biskupcova
5. 7. - 10. 7.

График ремонта метро

Линия A. Закрытие перрона в направлении Depo Hostivař с 11. 7. по 11. 12.
Линия B. Закрытие выхода к перекрестку Anděl с августа по апрель 2018.
Линия C. Полно закрытие станций от Florenc до Pražského povstání, 1. – 9. 7.

Источник: lidovky.cz

Рассказать всем:
Темы
метро транспорт Прага Транспортное предприятие Праги
Читайте
по теме 
Главный вокзал Праги не работал из-за подозрительного багажа
21.06.2017 12:36 Общество
Главный вокзал Праги не работал из-за подозрительного багажа
504 0
Вчера пражское метро дважды останавливалось из-за падения людей на рельсы
26.05.2017 11:24 Общество
Вчера пражское метро дважды останавливалось из-за падения людей на рельсы
1330 0
В среду в пражском метро будут танцы
22.05.2017 15:25 Культура
В среду в пражском метро будут танцы
737 0
Пражанам придется долго ждать мобильной связи в тоннелях метро
22.05.2017 11:14 Общество
Пражанам придется долго ждать мобильной связи в тоннелях метро
576 0
Последние новости:
22
июня
В Чехии планируют принимать российские карты «Мир»
22.06.2017 12:58 Экономика
В Чехии планируют принимать российские карты «Мир»
384 0
Где найти первые умные лавки в Праге
22.06.2017 12:08 Общество
Где найти первые умные лавки в Праге
530 0
В Праге возрождают открытые фруктовые сады
22.06.2017 11:19 Общество
В Праге возрождают открытые фруктовые сады
527 0
21
июня
Главный вокзал Праги не работал из-за подозрительного багажа
21.06.2017 12:36 Общество
Главный вокзал Праги не работал из-за подозрительного багажа
504 0
Сколько чехи готовы потратить на отпуск в этом году
21.06.2017 12:14 Общество
Сколько чехи готовы потратить на отпуск в этом году
770 0
Глава Чешского Нацбанка: Чехия готова к переходу на евро
21.06.2017 11:20 Экономика
Глава Чешского Нацбанка: Чехия готова к переходу на евро
2191 0
Начало астрономического лета принесло в Чехию тропическую погоду
21.06.2017 11:13 Общество
Начало астрономического лета принесло в Чехию тропическую погоду
551 0
В чешском интернет-магазине начали продавать электромобили Tesla
21.06.2017 10:56 Общество
В чешском интернет-магазине начали продавать электромобили Tesla
886 0
Harley-Davidson собирается грандиозно отметить юбилей в Праге
21.06.2017 09:50 Общество
Harley-Davidson собирается грандиозно отметить юбилей в Праге
705 0
Вандал повредил в Праге 20 автомобилей
21.06.2017 09:37 Общество
Вандал повредил в Праге 20 автомобилей
772 0


Мобильная версия