Где найти первые умные лавки в Праге

Прага постепенно становится умным городом. В разных местах столицы установили несколько многофункциональных лавок с функцией бесплатного подключения к интернету Wi-Fi и подзарядки USB. Одна из таких лавок находится на площади Витезни в Праге 6, другая – на Пушкиновой площади.
Каждая лавка отличается по внешнему виду. На площади Витезни установили минималистичную лавку возле общественного пространства Шестак. На Пушкиновой площади можно увидеть более интересную лавку с вертикальным садом, который захватывает летучие частички пыли.
В начале года Прага 6 вошла в проект Smart City. Его цель – использовать информационные и цифровые технологии для улучшения качества жизни.
Критики проекта утверждают, что абсолютное большинство людей даже не догадывается о функциях новых лавок. По мнению критиков, умные лавки не были первостепенной необходимостью для города.
Карта умных лавок в Праге.