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Где найти первые умные лавки в Праге

Где найти первые умные лавки в Праге

Vladislava M 530 0
В рамках проекта Smart City в Праге начали постепенно появляться умные лавки со станциями подзарядки для мобильных устройств и бесплатным интернетом. Люди пока редко пользуются новыми технологиями.
Фото: Умная лавка с вертикальным садом, фото: Городская часть Прага 6
Где найти первые умные лавки в Праге

Прага постепенно становится умным городом. В разных местах столицы установили несколько многофункциональных лавок с функцией бесплатного подключения к интернету Wi-Fi и подзарядки USB. Одна из таких лавок находится на площади Витезни в Праге 6, другая – на Пушкиновой площади.

Каждая лавка отличается по внешнему виду. На площади Витезни установили минималистичную лавку возле общественного пространства Шестак. На Пушкиновой площади можно увидеть более интересную лавку с вертикальным садом, который захватывает летучие частички пыли.

В начале года Прага 6 вошла в проект Smart City. Его цель – использовать информационные и цифровые технологии для улучшения качества жизни.

Критики проекта утверждают, что абсолютное большинство людей даже не догадывается о функциях новых лавок. По мнению критиков, умные лавки не были первостепенной необходимостью для города.

Карта умных лавок в Праге.

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Прага технологии
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