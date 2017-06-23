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Хулиганы в Праге жестоко избили мужчину за замечание о поведении в метро

Хулиганы в Праге жестоко избили мужчину за замечание о поведении в метро

artyommm 1175 0
Полиция просит помочь найти хулиганов, которые 3 июня на станции метро Muzeum на людях избили 38-летнего мужчину за то, что он сделал им замечание насчет поведения.
Хулиганы в Праге жестоко избили мужчину за замечание о поведении в метро

Полиция разыскивает преступников, которые жестоко избили мужчину на станции метро Muzeum. Потерпевший упал на пол с серьезной травмой лица, но никто из рядом стоящих пассажиров не вступился за него и не помог. 

Следователи занялись этим делом 3 июня. Нападение произошло на станции Muzeum после полуночи. Камеры безопасности сняли конфликт группы молодых людей с мужчиной, который сделал им замечание о неподобающем поведении на перроне.

Молодым людям не понравились нравоучения, и мужчину несколько раз ударили кулаком по лицу, из-за чего он упал на пол. После этого один из агрессоров ударил его ногой. Когда приехал поезд, нападавшие поехали до станции Flóra. 38-летний мужчина получил серьезные травмы лица, с которыми вынужден был обратиться к врачу.

Полиции удалось рассмотреть на видео лица нападавших. На выходе из метро они успели переодеться, чтобы их не узнали. Полиция просит граждан, которые располагают какой-либо информацией о преступниках, позвонить по короткому номеру 158. Молодых людей разыскивают в связи с причинением вреда здоровью и хулиганством. Им грозит до трех лет тюрьмы. Полицейские также выразили недоумение: избитому мужчине никто не помог, хотя нападение произошло на перроне, полном людей.

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Темы
полиция Прага метро
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