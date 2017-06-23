Фото: Ночью над Чехией вспыхнули десятки тысяч молний

В четверг днем в Чехию постепенно пришел холодный фронт. Его столкновение с теплым тропическим воздухом привело к высокой интенсивности гроз, множеству молний и осадков.
За последних 15 часов Чешский гидрометеорологический комитет зарегистрировал над Чехией 82 тысячи молний. Еще больше молний насчитали над Центральной Европой: почти 300 тысяч.
Ночные грозы сопровождались сильным ветром, который достигал скорость 90 км в час, градом и проливным дождем. Из-за упавших на рельсы деревьев в центральной и южной Чехии усложнено движение поездов. С опозданиями ездят поезда из Праги в Лысе-над-Лабем, а также из Брно в Ческе-Будеевице. Без электричества остались тысячи семей.
По главному маршруту Прага-Колин поезда задерживались на 70 минут. Около 8 часов утра рельсы удалось расчистить, и теперь поезда ходят без опозданий.
По всей стране пожарные выезжали до 6 часов утра по 800 случаям. Чаще всего они убирали упавшие деревья и ветки с дорог и рельсов.
Прага
Прага, Жижковская телебашня
Трутнов