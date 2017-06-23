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Фото: Ночью над Чехией вспыхнули десятки тысяч молний

Фото: Ночью над Чехией вспыхнули десятки тысяч молний

Vladislava M 1197 0
В ночь с четверга на пятницу по всей Чехии прошли очень сильные грозы. Метеорологи зарегистрировали над территорией Чехии десятки тысяч молний: многие из них сфотографировали жители.
Фото: Ночью над Чехией вспыхнули десятки тысяч молний

В четверг днем в Чехию постепенно пришел холодный фронт. Его столкновение с теплым тропическим воздухом привело к высокой интенсивности гроз, множеству молний и осадков.

За последних 15 часов Чешский гидрометеорологический комитет зарегистрировал над Чехией 82 тысячи молний. Еще больше молний насчитали над Центральной Европой: почти 300 тысяч.

Ночные грозы сопровождались сильным ветром, который достигал скорость 90 км в час, градом и проливным дождем. Из-за упавших на рельсы деревьев в центральной и южной Чехии усложнено движение поездов. С опозданиями ездят поезда из Праги в Лысе-над-Лабем, а также из Брно в Ческе-Будеевице. Без электричества остались тысячи семей.

По главному маршруту Прага-Колин поезда задерживались на 70 минут. Около 8 часов утра рельсы удалось расчистить, и теперь поезда ходят без опозданий.

По всей стране пожарные выезжали до 6 часов утра по 800 случаям. Чаще всего они убирали упавшие деревья и ветки с дорог и рельсов. 

Прага

 

Публикация от lukasbiba (@lukasbiba)  

Прага, Жижковская телебашня

 

Трутнов

 

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Прага Чехия фото
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