Санврачи в Праге порекомендовали избегать голубей

Голуби стали серьезной проблемой для Праги. Они не только портят достопримечательности, но и представляют опасность для здоровья людей.

Голуби в Праге стали обычным явлением: прохожие практически не обращают на них внимания. Птицы ходят по пражской брусчатке, летают рядом с людьми, а иногда и врезаются в прохожих. Пражские гигиенисты рассказали, чем может грозить такой контакт.

Голуби в центре Праги привыкли к людям и всегда находятся в непосредственной близости с прохожими. Гигиенисты утверждают, что контакт с живущим на улице голубем и его экскрементами может представлять опасность для здоровья. Голуби могут быть переносчиками многих болезней.

«Голуби переносят целый ряд заболеваний: например, сальмонеллез. Риск для здоровья представляют и птичьи паразиты, которые могут быть опасными для человека. Это голубиный клещ или птичий клоп. При контакте с экскрементами голубей может начаться аллергия, которая проявляется воспалением глаз и век», – рассказывает главный санврач Праги Ян Яролимек.

Также специалисты просят людей тщательно убирать свои балконы и подоконники, запачканные голубиным пометом. Если экскрементов очень много, следует использовать респираторы, охранные очки и перчатки. Птичий помет нельзя выбрасывать в обычную мусорку, так как он входит в категорию опасных отходов.

Фото: Martin Přibyl

Множество голубей на улицах Праги представляет проблему, которую городу предстоит решать. В рамках профилактики уже используют сети, острые наконечники и тросы. Их можно увидеть на Карловом мосту или Староместской ратуше. Голуби не только представляют опасность для здоровья людей, но и портят достопримечательности.

«В некоторых случаях можно использовать специальные растворы, которые препятствуют разрушительному влиянию птичьего помета на фасады, но применять их на достопримечательностях и статуях нельзя. В аэропорту Вацлава Гавела против голубей используют хищников, но в центре города это неудобно. Пока специализированные компании занимаются ликвидацией голубиного помета, мертвых птиц и яиц», – рассказал Вит Гофман, пресс-секретарь пражского магистрата.

С 2008 года в Праге также действует постановление о чистоте, которое запрещает кормление животных и птиц в общественных пространствах.

Источник: Blesk.cz