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В Чехии построили новую «Дорожку в облаках»

В Чехии построили новую «Дорожку в облаках»

artyommm 502 0
В воскресенье, 2 июля, в Национальном парке Крконоше состоится открытие аттракциона «Дорожка между кронами деревьев». Высота смотровой башни составляет 45 м.
Фото: Stezkakrkonose.cz
В Чехии построили новую «Дорожку в облаках»

В Чехии откроют новый аттракцион: «Дорожка между кронами деревьев» (Stezka korunami stromů) появится в Крконоше, у подножия Черной Горы в Янских Лазнях. Национальный парк Крконоше ожидает, что такая современная смотровая площадка поможет привлечь туристов, которые предпочитают верхние точки гор. Торжественное открытие «Дорожки» состоится в воскресенье, 2 июля. Вход на смотровую площадку будет стоить 220 крон.

Протяженность «Дорожки между кронами деревьев» составляет 1 511 м. Высота смотровой площадки достигает 45 м, с нее открывается вид на юг, запад и восток. Добраться до самого верха без проблем смогут люди с ограниченными возможностями на колясках. 

Создатели аттракциона предусмотрели также несколько развлечений для тех, кто жаждет адреналина. Речь идет о 50-метровом спуске (тобогане) внутри башни. Посетители аттракциона также смогут попасть и в пещеру, которая занимает 400 кв. м. Туристы увидят корни деревьев, в которых живут самые разные насекомые. 

Ожидается, что ежегодно «Дорожку между кронами деревьев в Крконоше» будет посещать до 200 000 человек. Аттракцион должен стать альтернативой для туристов, которые предпочитают высокие точки. 

На данный момент в Чехии уже построены две подобные конструкции. Одна находится в Долни-Морава, другая – в Липно-над-Влтавой. В первый год после открытия аттракцион в Долни-Морава посетили 180 000 человек. Высота конструкции составляет 55 м, а длина деревянного моста – 710 м, горки (тобогана) – 100 м. Билет для взрослого с возможностью подняться на фуникулере стоит 350 крон, без фуникулера – 200 крон.

Аттракцион в Липно-над-Влтавой каждый год посещает около 400 000 человек. Входной билет для взрослого стоит 210 крон.

Источник: ceskatelevize.cz

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Чехия туристы
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