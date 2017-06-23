Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
01d 22 °C
Пражские виноградники приглашают на бесплатные экскурсии и дегустацию вина

Пражские виноградники приглашают на бесплатные экскурсии и дегустацию вина

Vladislava M 407 0
В эти выходные, 24 и 25 июня, в Праге откроются все виноградники. В дни акции в них будут проводить дегустации вина и экскурсии на тему истории чешского виноделия. Акция проводится впервые!
Пражские виноградники приглашают на бесплатные экскурсии и дегустацию вина

В выходные, 24 и 25 июня 2017 года, свои двери посетителям откроют частные и городские виноградники Праги. В 10 виноградниках можно будет попробовать вино и посетить комментированную экскурсию об истории виноделия в Чехии.

Хотя сначала может показаться, что погода в Праге не подходит для выращивания винограда, это не так. Как ни парадоксально, лучше всего в Праге растет виноград красных сортов, которому требуется больше солнца, чем другим.

Близость Влтавы создает идеальные условия для винограда, поэтому вина от пражских виноделен обладают ярким вкусом и могут конкурировать с моравскими и зарубежными. Кстати, в этом году именно пражское вино было признано лучшим в Чехии.

Виноделием в Чехии занимаются с XIII века. Тогда виноград выращивали при церквях, позже – при монастырях. Также собственные виноградники были у представителей крупных аристократических родов.

Расцвет чешского виноделия пришелся на правление Карла IV. Во время пребывания в Италии и Франции император получил богатые знания о выращивании винограда и применил их в Чехии. К концу его правления в Праге было уже 700 гектаров виноградников.

Какие виноградники можно посетить 24 и 25 июня:

1. Альбертов (Albertov): 24 и 25 июня, с 11 до 18 часов

2. Виноградник Вышеградского капитула (Vinice Vyšehradské kapituly): 24 июня, с 12 до 16 часов

3. Виноградник Вышеграда (Vinice NKP Vyšehrad - Staré purkrabství): 24 и 25 июня, экскурсии с 13 до 16 часов

4. Виноградник св. Клары: 24 и 25 июня, с 9 до 20 часов

5. Гребовка (Grébovka): 24 и 25 июня, с 15 до 21 часа

6. Салабка (Salabka): 24 и 25 июня, с 9 до 20 часов

7. Виноградник под Страговским монастырем (Vinice pod Strahovským klášterem): 24 и 25 июня, с 9 до 20 часов

8. Святовацлавский виноградник (Svatováclavská vinice): 24 и 25 июня, с 11 до 18 часов

9. Махалка (Máchalka): 24 июня, с 14 до 17 часов

10. Святоянский виноградник (Svatojánská vinice): 24 и 25 июня с 9 до 20 часов

Рассказать всем:
Темы
экскурсии отдых Прага Выходные в Праге чешское вино
Читайте
по теме 
Загадочные Яворжичские пещеры в Чехии: Откройте красоту под землей
14.04.2017 16:44 Путешествия
Загадочные Яворжичские пещеры в Чехии: Откройте красоту под землей
1769 0
В Праге ищут замену сегвеям – пока лидируют электросамокаты
13.12.2016 09:27 Общество
В Праге ищут замену сегвеям – пока лидируют электросамокаты
1230 0
Большой FAQ по Праге: 10 вопросов, которые чаще всего задают иностранцы
10.12.2016 10:36 О Праге
Большой FAQ по Праге: 10 вопросов, которые чаще всего задают иностранцы
3756 0
Кладбище в центре Праги приглашает на ночные экскурсии
01.11.2016 11:39 Культура
Кладбище в центре Праги приглашает на ночные экскурсии
1488 0
Последние новости:
23
июня
Побег из детсада: В Праге искали троих маленьких детей, воспитатели не знали даже имен
23.06.2017 17:31 Общество
Побег из детсада: В Праге искали троих маленьких детей, воспитатели не знали даже имен
514 0
В Чехии построили новую «Дорожку в облаках»
23.06.2017 14:08 Общество
В Чехии построили новую «Дорожку в облаках»
502 0
Санврачи в Праге порекомендовали избегать голубей
23.06.2017 11:27 Общество
Санврачи в Праге порекомендовали избегать голубей
752 0
Фото: Ночью над Чехией вспыхнули десятки тысяч молний
23.06.2017 10:57 Общество
Фото: Ночью над Чехией вспыхнули десятки тысяч молний
1197 0
Хулиганы в Праге жестоко избили мужчину за замечание о поведении в метро
23.06.2017 10:29 Общество
Хулиганы в Праге жестоко избили мужчину за замечание о поведении в метро
1175 0
22
июня
В Чехии планируют принимать российские карты «Мир»
22.06.2017 12:58 Экономика
В Чехии планируют принимать российские карты «Мир»
712 0
Где найти первые умные лавки в Праге
22.06.2017 12:08 Общество
Где найти первые умные лавки в Праге
1197 0
Станцию метро Muzeum в Праге частично закроют на полгода, и это не все
22.06.2017 11:37 Общество
Станцию метро Muzeum в Праге частично закроют на полгода, и это не все
1876 0
В Праге возрождают открытые фруктовые сады
22.06.2017 11:19 Общество
В Праге возрождают открытые фруктовые сады
1166 0
21
июня
Главный вокзал Праги не работал из-за подозрительного багажа
21.06.2017 12:36 Общество
Главный вокзал Праги не работал из-за подозрительного багажа
553 0


Мобильная версия