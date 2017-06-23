Пражские виноградники приглашают на бесплатные экскурсии и дегустацию вина

В эти выходные, 24 и 25 июня, в Праге откроются все виноградники. В дни акции в них будут проводить дегустации вина и экскурсии на тему истории чешского виноделия. Акция проводится впервые!

В выходные, 24 и 25 июня 2017 года, свои двери посетителям откроют частные и городские виноградники Праги. В 10 виноградниках можно будет попробовать вино и посетить комментированную экскурсию об истории виноделия в Чехии.

Хотя сначала может показаться, что погода в Праге не подходит для выращивания винограда, это не так. Как ни парадоксально, лучше всего в Праге растет виноград красных сортов, которому требуется больше солнца, чем другим.

Близость Влтавы создает идеальные условия для винограда, поэтому вина от пражских виноделен обладают ярким вкусом и могут конкурировать с моравскими и зарубежными. Кстати, в этом году именно пражское вино было признано лучшим в Чехии.

Виноделием в Чехии занимаются с XIII века. Тогда виноград выращивали при церквях, позже – при монастырях. Также собственные виноградники были у представителей крупных аристократических родов.

Расцвет чешского виноделия пришелся на правление Карла IV. Во время пребывания в Италии и Франции император получил богатые знания о выращивании винограда и применил их в Чехии. К концу его правления в Праге было уже 700 гектаров виноградников.

Какие виноградники можно посетить 24 и 25 июня:

1. Альбертов (Albertov): 24 и 25 июня, с 11 до 18 часов

2. Виноградник Вышеградского капитула (Vinice Vyšehradské kapituly): 24 июня, с 12 до 16 часов

3. Виноградник Вышеграда (Vinice NKP Vyšehrad - Staré purkrabství): 24 и 25 июня, экскурсии с 13 до 16 часов

4. Виноградник св. Клары: 24 и 25 июня, с 9 до 20 часов

5. Гребовка (Grébovka): 24 и 25 июня, с 15 до 21 часа

6. Салабка (Salabka): 24 и 25 июня, с 9 до 20 часов

7. Виноградник под Страговским монастырем (Vinice pod Strahovským klášterem): 24 и 25 июня, с 9 до 20 часов

8. Святовацлавский виноградник (Svatováclavská vinice): 24 и 25 июня, с 11 до 18 часов

9. Махалка (Máchalka): 24 июня, с 14 до 17 часов

10. Святоянский виноградник (Svatojánská vinice): 24 и 25 июня с 9 до 20 часов