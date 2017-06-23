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Побег из детсада: В Праге искали троих маленьких детей, воспитатели не знали даже имен

Побег из детсада: В Праге искали троих маленьких детей, воспитатели не знали даже имен

artyommm 514 0
Пресс-атташе полиции Праги сообщил, что к поискам привлекли даже розыскную команду краевого управления. Обычно за помощью к ней обращаются только в самых серьезных случаях.
Побег из детсада: В Праге искали троих маленьких детей, воспитатели не знали даже имен

Десятки пражских полицейских в четверг после полудня отправились на поиски двух девочек и одного мальчика в возрасте трех, четырех и пяти лет. Дети находились под присмотром воспитательниц в детском саду, откуда они ушли в лесопарк Цибулка, пока на них никто не обращал внимания. Нашли их через полчаса поисков. Позже выяснилось, что воспитательницы не знали даже, как зовут воспитанников. В полицию они обратились только через десятки минут после того, как сами пытались их найти.

Об этом в пятницу на сайте полиции Праги написал пресс-атташе Томаш Гулан. Полиция занялась расследованием инцидента и должна дать оценку действиям педагогов. Вероятно, дело передадут в иные компетентные органы. 

Полиция выехала на улицу Наскова в Праге 5 по вызову воспитателей, которые поняли, что дети пропали, по трем оставшимся рюкзакам. Сначала взрослые пытались самостоятельно найти детей, но не получилось.

Полиция привлекла к поискам розыскную команду краевого управления, которая приезжает только в самых серьезных случаях исчезновения людей. Вертолет для поисков все-таки не потребовался. Когда детей нашли, они были без одежды, так как сказали, что им было жарко. Часть вещей они держали в руках, часть – потеряли по дороге. Пресс-атташе полиции отметил, что, к счастью, дети не решили купаться в пруду, хотя днем было очень душно.

Источник: lidovky.cz

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Темы
дети детский сад Прага полиция
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