Побег из детсада: В Праге искали троих маленьких детей, воспитатели не знали даже имен

Пресс-атташе полиции Праги сообщил, что к поискам привлекли даже розыскную команду краевого управления. Обычно за помощью к ней обращаются только в самых серьезных случаях.

Десятки пражских полицейских в четверг после полудня отправились на поиски двух девочек и одного мальчика в возрасте трех, четырех и пяти лет. Дети находились под присмотром воспитательниц в детском саду, откуда они ушли в лесопарк Цибулка, пока на них никто не обращал внимания. Нашли их через полчаса поисков. Позже выяснилось, что воспитательницы не знали даже, как зовут воспитанников. В полицию они обратились только через десятки минут после того, как сами пытались их найти.

Об этом в пятницу на сайте полиции Праги написал пресс-атташе Томаш Гулан. Полиция занялась расследованием инцидента и должна дать оценку действиям педагогов. Вероятно, дело передадут в иные компетентные органы.

Полиция выехала на улицу Наскова в Праге 5 по вызову воспитателей, которые поняли, что дети пропали, по трем оставшимся рюкзакам. Сначала взрослые пытались самостоятельно найти детей, но не получилось.

Полиция привлекла к поискам розыскную команду краевого управления, которая приезжает только в самых серьезных случаях исчезновения людей. Вертолет для поисков все-таки не потребовался. Когда детей нашли, они были без одежды, так как сказали, что им было жарко. Часть вещей они держали в руках, часть – потеряли по дороге. Пресс-атташе полиции отметил, что, к счастью, дети не решили купаться в пруду, хотя днем было очень душно.

Источник: lidovky.cz