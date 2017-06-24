Самое важное за неделю 19-23 июня 2017 в Чехии

На работу в сельском хозяйстве Чехии хотят привлечь больше украинцев; Чехия усилит охрану из-за угрозы теракта; Прага готовится выпустить полезную карточку для туристов, а Транспортное предприятие огорчило пассажиров своим объявлением – об этих и других событиях в ЧР мы писали на уходящей неделе.

Квоты на трудоустройство для украинцев

Министерство сельского хозяйства Чехии будет просить правительство увеличить квоты на трудоустройство граждан Украины. Если предложение одобрят, то уже во втором полугодии на работу в ЧР сможет приехать на 1 500 больше украинцев, чем планировалось.



Песчаный пляж на площади в Праге

В конце июня на площади Витезни должен появиться настоящий песчаный пляж, который с воскресенья по четверг будет занимать место традиционных фермерских рынков. Критики уже назвали проект пляжа без водоема на полмиллиона крон абсурдным.

Повторная посадка самого крупного авиалайнера

В субботу, 17 июня, аэробус А380 приземлился в аэропорту Вацлава Гавела со второй попытки. Это снял на видео очевидец: подобные моменты редко удается увидеть, но для аэропортов по всему миру это нормальная практика.

Более высокий уровень охраны

Учреждения в Чехии собираются усиливать охрану для предупреждения терактов. В больницах установят металлоискатели, а мерам безопасности на массовых мероприятиях будут уделять еще больше внимания.

Новая карточка для туристов в Праге

Прага выпустит многофункциональную пластиковую карточку для туристов, по которой можно будет ездить в общественном транспорте и ходить в музеи. Дизайнерам поручат сделать ее особенно привлекательной, чтобы туристы могли оставить ее себе как сувенир.

Когда Чехия перейдет на евро?

Глава Нацбанка Чехии Йиржи Руснок сказал, что Чехия готова перейти на евро, но все-таки было бы лучше, если бы цены и зарплаты в ЧР достигли уровня еврозоны.

Сколько потратить на отпуск?

Банк ČSOB провел исследование, чтобы узнать, какую сумму чехи готовы потратить в этом году на отпуск. Отдых за границей по-прежнему остается для чехов статусной вещью: людям приходится копить в течение года.

Фруктовые сады в Праге

Прага занялась восстановлением фруктовых садов, в которых плоды и ягоды можно было бы собирать бесплатно. Всего сейчас в столице насчитывается 65 га садов, где растет более 2 500 фруктовых деревьев.

Пассажирам в Праге придется терпеть неудобства

Транспортное предприятие Праги рассказало о неприятных ограничениях в работе общественного транспорта летом. Самое главное неудобство – частичное закрытие станции метро Muzeum. Поезда в направлении Depo Hostivař будут проезжать мимо до середины декабря.

Прием российской платежной карты «Мир» в Чехии

Платежную карту «Мир», созданную изначально для внутреннего использования в России, могут начать принимать в Чехии и Испании. Переговоры уже ведутся.

Новый аттракцион в Крконоше

В воскресенье, 2 июля, в Национальном парке Крконоше откроют современную смотровую площадку «Дорожка между кронами деревьев». Подобные две площадки уже работают в Чехии – в Долни-Морава и Липно-над-Влтавой. Входной билет будет стоить 220 крон.