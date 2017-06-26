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На Влтаве в центре Праге планируют разместить плавучий бассейн

На Влтаве в центре Праге планируют разместить плавучий бассейн

Vladislava M 1068 0
В Праге может появиться новый плавучий бассейн с видом на Пражский Град. Расположить его планируют на Рашиновой набережной.
Фото: плавучий бассейн в Берлине, pixabay.com
На Влтаве в центре Праге планируют разместить плавучий бассейн

В скором времени в самом центре Праги, с видом на Пражский Град, должен появиться новый плавучий бассейн. В ближайшее время магистрат планирует выстроить и другие аналогичные бассейны на берегах Влтавы. Каждый из них обойдется городу в 50 – 70 млн крон.

В следующем году на Влтаве должен появиться как минимум один бассейн. По словам мэра города Адрианы Крначовой, вероятнее всего, его расположат на Рашиновой набережной, между площадью Палацкого и железнодорожным мостом.

Сюда ежедневно приходят отдыхать люди. По мнению Крначовой, бассейн сделал бы их отдых на набережной еще более разнообразным.

Сейчас Институт планирования и развития ищет второе место для бассейна. На данный момент больше всего для этих целей подходит Либень, так как в этом районе на набережной, наоборот, мало возможностей отдыха. Там хотят расположить более крупный бассейн.

Пока городская администрация решает, как будут функционировать бассейны. Согласно первому варианту, они будут плавать на Влтаве, но вода в них будет питьевой. Согласно второму варианту, бассейны будут наполнять фильтрованной речной водой.

В качестве примера Прага рассматривает Берлин, где уже есть большой плавучий бассейн на реке Шпре, и Копенгаген – там работает несколько речных бассейнов.

Источник: idnes.cz

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бассейн Прага Влтава отдых
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