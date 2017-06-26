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Два велосипедиста в Чехии скончались от травм при падении

Два велосипедиста в Чехии скончались от травм при падении

Vladislava M 1158 0
В выходные в Чехии погибли два велосипедиста без шлемов. Защитные шлемы могли бы спасти им жизнь.
Два велосипедиста в Чехии скончались от травм при падении

В эти выходные в Чехии погибли два велосипедиста: в обоих случаях мужчины ехали без защитного шлема и скончались от последствий полученных травм головы.

Первый трагический случай произошел в субботу, около 23:00, в Енишовицах. При неизвестных обстоятельствах 57-летний велосипедист упал с велосипеда и ударился головой. О том, что травмированный человек лежит на дороге, врачам и полиции сообщил случайный свидетель. Прибывшие на место врачи скорой помощи смогли только констатировать смерть. Для уточнения причины гибели мужчины полиция назначила проведение судебной экспертизы.

«Вероятнее всего, мужчина скончался при падении с электровелосипеда, о чем свидетельствовало ранение на его голове. Защитный шлем при катании он не использовал», – сообщила пресс-секретарь краевой полиции Ивана Балакова.

Второй случай со смертельным исходом произошел в воскресенье утром в населенном пункте Остравице возле города Фридек-Мистек. 49-летний мужчина съезжал на велосипеде с холма, не справился с управлением и выехал на встречную дорогу, где врезался в бетонный колодец и упал. Мужчина ехал на горном велосипеде без шлема.

Хотя мужчине практически сразу же оказали первую помощь и пытались вернуть его к жизни в течение часа, спасти его не удалось. Полученные травмы оказались смертельными.

Компания по дорожной безопасности и Горная служба ЧР в прошедшие выходные запустили проект, напоминающий велосипедистам о необходимости надевать шлем при катании. По информации этих организаций, в прошлом году на чешских дорогах погибло 39 велосипедистов.

«Мы каждый день говорим о том, что многие велосипедные туристы как будто забывают, что и вне автомобильных дорог им грозит опасность получить серьезную травму при неосторожной езде. Защитный шлем – обязательное средство профилактики травм. Часто негативную роль играет и алкоголь», – рассказал начальник Горной службы ЧР Йиржи Брожек.

По его словам, на некоторых съездах велосипедисты достигают скорости 60 км/ч, а иногда и 80 км/ч. В этих случаях шлем может спасти их жизнь или смягчить последствия падения.

Источник: ČTK

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