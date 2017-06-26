К пражскому аэропорту проведут подземный железнодорожный туннель

В Праге утвердили план по углублению и модернизации железной дороги до Кладно. Между остановками Дейвице и Велеславин построят туннель, который должен будет облегчить строительство железнодорожных путей и снизить загруженность дорог в Праге 6.
Туннель позволит пассажирам добраться до аэропорта Вацлава Гавела из самого центра Праги. Ответвление железной дороги в аэропорт будет начинаться со станции «Прага-Рузыне». На пути будет открыто 6 новых станций.
Отрезок туннеля выделен на карте зеленым цветом, Фото: MHMP
Новый туннель должен стать самым быстрым и комфортным транспортным сообщением с аэропортом. По всей его длине планируют выстроить парковки, которые предложат автомобилистам более тысячи новых мест.
Согласно действующему плану, железная дорога в аэропорт должна будет проходить двумя однопутными туннелями. По ним смогут ездить до 6 пар поездов в час. Благодаря этому путь из центра в аэропорт сократится до 27 минут. Более того, на нем не будет пересадок.
«Строительство туннеля будет дорогим, но он позволит начать работу без осложнений, связанных с собственниками участков возле теперешней трассы. Решение этих проблем могло бы задержать строительство на 10 лет», – прокомментировала заместитель мэра Петра Колинска.
По сравнению с метро строительство железнодорожного туннеля обойдется дешевле. К тому же поезда будут ездить 24 часа в сутки.
Источник: echo24.cz