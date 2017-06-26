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К пражскому аэропорту проведут подземный железнодорожный туннель

К пражскому аэропорту проведут подземный железнодорожный туннель

Vladislava M 1473 0
Добраться в пражский аэропорт за 27 минут и без пересадок? В ближайшие годы мечта может стать реальностью благодаря строительству подземного железнодорожного туннеля.
Фото: shutterstock.com
К пражскому аэропорту проведут подземный железнодорожный туннель

В Праге утвердили план по углублению и модернизации железной дороги до Кладно. Между остановками Дейвице и Велеславин построят туннель, который должен будет облегчить строительство железнодорожных путей и снизить загруженность дорог в Праге 6.

Туннель позволит пассажирам добраться до аэропорта Вацлава Гавела из самого центра Праги. Ответвление железной дороги в аэропорт будет начинаться со станции «Прага-Рузыне». На пути будет открыто 6 новых станций.

Отрезок туннеля выделен на карте зеленым цветом, ФотоMHMP

Новый туннель должен стать самым быстрым и комфортным транспортным сообщением с аэропортом. По всей его длине планируют выстроить парковки, которые предложат автомобилистам более тысячи новых мест.

Согласно действующему плану, железная дорога в аэропорт должна будет проходить двумя однопутными туннелями. По ним смогут ездить до 6 пар поездов в час. Благодаря этому путь из центра в аэропорт сократится до 27 минут. Более того, на нем не будет пересадок.

«Строительство туннеля будет дорогим, но он позволит начать работу без осложнений, связанных с собственниками участков возле теперешней трассы. Решение этих проблем могло бы задержать строительство на 10 лет», – прокомментировала заместитель мэра Петра Колинска.

По сравнению с метро строительство железнодорожного туннеля обойдется дешевле. К тому же поезда будут ездить 24 часа в сутки.

Источник: echo24.cz

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поезда Прага аэропорт Прага
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