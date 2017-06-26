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В Праге впервые провели пересадку печени четырехмесячному младенцу

В Праге впервые провели пересадку печени четырехмесячному младенцу

Vladislava M 525 0
Пражский Институт клинической и экспериментальной медицины провел пересадку печени самому младшему пациенту в истории Чехии.
В Праге впервые провели пересадку печени четырехмесячному младенцу

Врачи пражского Института клинической и экспериментальной медицины (IKEM) в середине апреля 2017 года сделали пересадку печени четырехмесячному младенцу. Ребенок весом всего 4 кг стал самым младшим в Чехии пациентом, которому провели такую операцию. Об этом сообщила пресс-секретарь института Шарка Неворалова.

Больница IKEM делает пересадку печени с 1995 года. В том же году была проведена и первая детская операция.

Младенец, которому 13 апреля 2017 года пересадили новую печень, страдал билиарной атрезией. Это тяжелый врожденный порок развития, при котором желчевыводящие пути непроходимы или отсутствуют. Патология представляла опасность для жизни ребенка из-за риска отказа печени.

Врачам центра нужно было создать объединить печень с сосудами. По словам заместителя заведующего Клиники трансплантационной хирургии Либора Яноушека, диаметр всех сосудистых и желчных структур у такого младенца исчисляется миллиметрами. Врачам нужно было использовать при операции очки с лупами и специальный микроскоп.

На данный момент прошло уже три месяца с момента пересадки. Ребенок здоров, он развивается так же, как и его сверстники, и не придерживается специальной диеты.

За 22 года институт пересадил печень 1500 пациентам, из них 113 были детьми. С 1998 года в центре оперируют детей младше 3 лет. Чаще всего печень пересаживают детям именно с врожденным пороком желчных путей.

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Темы
здоровье Болезни дети врачи Больницы Прага
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