В водах Влтавы в центре Праги нашли тело человека

Тело погибшего человека обнаружили среди плавающих отбросов набережной Влтавы. Личность погибшего пока не установили.

Фото: Aktu.cz

В понедельник утром в водах Влтавы у пражской набережной Эдварда Бенеша, между Чеховым и Штефаниковым мостами, было обнаружено тело человека. На место прибыли криминалисты. Об этом информировал пресс-секретарь полиции Томаш Гулан.

«Сообщение о найденном теле мы приняли в 11:20. На место сразу приехали криминалисты и служебный врач», – сообщил Гулан.

По информации blesk.cz, тело плавало среди выброшенного мусора. Его вытащили прибывшие спасатели. Более подробной информации о личности погибшего пока нет.