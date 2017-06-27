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В водах Влтавы в центре Праги нашли тело человека

В водах Влтавы в центре Праги нашли тело человека

Vladislava M 467 0
Тело погибшего человека обнаружили среди плавающих отбросов набережной Влтавы. Личность погибшего пока не установили.
Фото: Aktu.cz
В водах Влтавы в центре Праги нашли тело человека

В понедельник утром в водах Влтавы у пражской набережной Эдварда Бенеша, между Чеховым и Штефаниковым мостами, было обнаружено тело человека. На место прибыли криминалисты. Об этом информировал пресс-секретарь полиции Томаш Гулан.

«Сообщение о найденном теле мы приняли в 11:20. На место сразу приехали криминалисты и служебный врач», – сообщил Гулан.

По информации blesk.cz, тело плавало среди выброшенного мусора. Его вытащили прибывшие спасатели. Более подробной информации о личности погибшего пока нет.

 

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Темы
Влтава Прага полиция
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