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В Чехию впервые пришла африканская чума свиней

В Чехию впервые пришла африканская чума свиней

Vladislava M 263 0
В Чехии впервые зарегистрировали африканскую чуму свиней. Вероятно, переносчиком болезни стал дикий кабан, перешедший через границу.
В Чехию впервые пришла африканская чума свиней

В Чехии зарегистрировали африканскую чуму свиней. Заразную болезнь, которую переносят дикие животные, мог принести в Чехию кабан, который перешел границу. Официальную информацию и предупреждение о заболевании сегодня сообщат министр сельского хозяйства Мариан Юречка и руководитель Государственного ветеринарного управления Збинек Семерад на чрезвычайном брифинге.

В Чехию африканская чума свиней, которую изначально переносили клещи на территории Южной Африки, пришла впервые. Изначально болезнь распространялась среди диких кабанов, но позже перешла и на домашних свиней.

Хотя случаев заболевания на территории Чехии не регистрировали, местные ветеринары долгое время привлекали внимание к тому, что очаги свиной чумы находились в соседней Польше. Хотя расширение болезни в Польше удалось приостановить, инфекция могла прийти и с юга.

Заболеть африканской чумой могут домашние и дикие свиньи любых возрастов. Поэтому ветеринары уже начали проверку всех кабанов.

Для людей болезнь не представляет опасности, но если ее обнаружат у домашних свиней, то всех животных придется истребить и обнести участок ограждениями.

По словам представительницы Чешскоморавского объединения охотников Мартины Новотной, свиная чума в чешских лесах может привести не только к негативным результатам. Она могла бы снизить избыточное количество агрессивных диких кабанов, которые наносят урон полям и часто сталкиваются с транспортными средствами.

Источник: ČTK

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Темы
животные Болезни Чехия
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