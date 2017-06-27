Мосты на Влтаве поднимут для крупных грузовых и туристических кораблей

Восемь мостов на Влтаве, расположенных на отрезке от Праги до слияния с Эльбой, поднимут до высоты 7 метров. Работы начнутся уже в этом году.

Чехия выделит 1,3 млрд крон на то, чтобы поднять восемь мостов над Влтавой. Мосты будут поднимать между Прагой и слиянием Влтавы с Эльбой. Благодаря этому по реке смогут плыть крупные туристические и грузовые корабли. Работы начнутся уже в этом году. Большую часть расходов покроют дотации Евросоюза.

На данный момент высота мостов на вышеупомянутом отрезке Влтавы составляет 4,5 метра. Из-за этого крупные туристические или грузовые корабли из Германии могут проплывать только по Эльбе. Чаще они вообще не заплывают в Чехию. Благодаря проведенным работам высота мостов поднимется до семи метров. В будущем под ними смогут проезжать даже контейнеровозы, сообщил замдиректора государственного Управления водными путями Ян Буковски.

В первую очередь будут повышать мосты на местных коммуникациях, которые ведут через вранянско-горжинский канал. Некоторые мосты повысят, другие оборудуют подъемными механизмами.

Источник: ČTK