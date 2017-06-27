Заплатить за проезд в Праге можно будет через приложение и интернет-магазин

Одноразовые и долговременные проездные билеты на общественный транспорт в Праге можно будет покупать через мобильное приложение и интернет-магазин онлайн. Вместо карты Lítačka пражане смогут пользоваться обычной банковской картой.

Со следующего года за проезд в общественном транспорте Праги можно будет заплатить онлайн или через мобильное приложение. Для этого не понадобятся карты Lítačka или Opencard. О введении мультиканальной системы сегодня сообщили представители пражской администрации.

Благодаря новой системе пассажиры смогут заплатить за одноразовые и многоразовые проездные билеты через интернет-магазин и мобильное приложение. Кроме того, в системе можно будет зарегистрировать платежную карту и использовать ее так же, как теперешнюю городскую карточку Lítačka. Введение единой системы, по мнению городской администрации, необходимо и для запланирования объединения системы общественного транспорта в Праге и Среднечешском крае.

Проект подготовила городская фирма Operátor ICT. По плану, работа интернет-магазина должна начаться в конце марта следующего года. Мобильное приложение начнут тестировать с мая 2018 года. В полную силу оно начнет работать в августе 2018 года.

С введением новой системы не отменят и старые возможности приобретения проездных билетов. Их можно будет и дальше покупать в кассах и через СМС.

Прямые расходы на проект достигнут 43 млн крон. Еще 23 млн крон государство потратит на исправление действующих систем. Эксплуатация новой системы обойдется в 30-42 млн крон в год. Ожидается, что благодаря ей город сэкономит до 50 млн крон в год: например, на снижении числа СМС-билетов, за которые транспортное предприятие платит комиссию операторам.

Новейшим инструментом для покупки и проверки проездных в Праге на данный момент остается карта Lítačka. Ее начали выдавать с марта прошлого года вместо карты Opencard. По карте Lítačka можно купить только долговременный проездной билет.