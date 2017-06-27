Верховный суд: Uber снова может работать в Брно

Верховный суд в Оломоуце отменил предварительное постановление Краевого суда в Брно, запретившее работу сервиса пассажирских перевозок Uber в столице Моравии.

Компания Uber сможет снова оказывать услуги в области пассажирских перевозок в Брно. Верховный суд в Оломоуце отменил запрет, который остановил работу Uber в моравской столице. Компания может продолжать работу до решения суда. Делом будет снова заниматься Краевой суд в Брно, который и выпустил предварительное постановление, запретившее работу Uber.

Сервис UberPOP работает в Брно с 1 февраля. С помощью приложения люди могут связаться с водителем и отправиться по нужному адресу. Клиент платит за время в пути и километры. Водители работали либо на компанию, либо как индивидуальные предприниматели, которые подрабатывали перевозками в собственных автомобилях. Сервис является альтернативой такси, поэтому «классические» таксисты опасаются его как конкурента. Машины Uber ездят без таксометров, они не обозначены как такси, а водители не получают лицензии.

Мэрия Брно негативно восприняла новость об отмене запрета. «По доступной информации, мы предполагаем, что причиной отмены предварительного постановления могли стать пробелы в процессе со стороны Краевого суда в Брно, и что это сегодняшнее решение не касается в целом основания запрета», – сообщил в пресс-релизе заместитель мэра Матей Голлан.

Источник: ceskenoviny.cz