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Ложная тревога: В Чехии не подтвердилось присутствие опаснейшей для растений бактерии

Ложная тревога: В Чехии не подтвердилось присутствие опаснейшей для растений бактерии

artyommm 182 0
Бактерия Xylella fastidiosa уничтожает деревья, виноградники и еще 200 видов растений. Ранее предполагалось, что ее в Чехию завезли из Испании.
Ложная тревога: В Чехии не подтвердилось присутствие опаснейшей для растений бактерии

В Центральном институте контроля и испытаний сельского хозяйства сообщили, что информация о распространении на территории Чехии бактерии Xylella fastidiosa не подтвердилась. 

Ранее чешские СМИ распространяли новость о том, что в Чехию завезли 45 саженцев декоративных растений истода миртолистного, зараженных бактерией Xylella fastidiosa. Она относится к группе наиболее опасных вредителей, способных уничтожать километры плантаций и наносить огромный ущерб сельскому хозяйству.

Люди, которые приобрели растения в указанных магазинах, отдали образцы для испытаний. Теперь, когда подробное тестирование за рубежом завершилось, появилась точная информация, что эти растения не заражены бактерией. Тем не менее, в институте добавили, что риск появления бактерий на территории Чехии не стоит недооценивать. На территориях, которые находились под потенциальной угрозой, продолжаются проверки в целях профилактики. 

Жителей Чехии предупреждают: следует с особой осторожностью покупать фруктовые и декоративные растения, если вы не знаете источник их происхождения. Внимание нужно проявлять и при покупке растений за пределами стран ЕС, а также в государствах Южной Европы, где встречается бактерия Xylella fastidiosa. Ввоз растений из третьих стран возможен только при наличии обязательных сопроводительных документов.

Считается, что бактерия Xylella fastidiosa происходит из Америки. В Европе она начала распространяться с 2013 года. Из-за нее в Италии, в регионе Апулия, было ликвидировано производство оливок. Присутствие бактерии также подтвердили Франция, Германия и Испания. Бактерия опасна более чем для 200 видов растений, включая черешню, персиковые деревья, груши, землянику, дубы и фикусы.

Источник: idnes.cz

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