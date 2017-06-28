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Из национальной сокровищницы Словакии исчезло золото

Из национальной сокровищницы Словакии исчезло золото

artyommm 291 0
В Словакии проверяют коллекцию золота и предметов искусства, которую собирали на общенациональном уровне с 1993 по 1996 гг. Первые результаты инвентаризации неутешительные.
Фото: Иллюстрация pixabay.com
Из национальной сокровищницы Словакии исчезло золото

Так называемые национальные сокровища Словакии, которые граждане накапливали сообща с момента образования самостоятельного государства в 1993 году, обеднели на десятки золотых предметов. Об этом сообщило национальное культурно-просветительское общество Matica slovenská (Матица словацкая), которое и занималось сбором. Повреждены также картины, входящие в коллекцию.

Представители Матицы словацкой хотели проверить актуальное состояние коллекции и открыли сейф с драгоценностями в присутствии нотариуса. Первая инвентаризация показала, что несколько десятков упаковок с золотыми предметами было вскрыто, а их первоначальное описание не совпадает с текущим состоянием. Стоимость недостающей части Матица словацкая не сообщила, а только объявила о начале более детальной проверки.

Председатель культурно-просветительского общества Мариан Ткач отметил, что Фонд Матица словацкая не проявлял должного внимания к содержанию коллекции, из-за чего пострадали и многие картины. Большинство из них подарил известный словацкий художник Винцент Гложник. На реставрацию его работ может потребоваться немалая сумма.

Руководство Матрицы словацкой призналось, что финансы из национальной сокровищницы вложили в небанковскую организацию, которая затем обанкротилась. В результате ущерб составил 870 000 евро.

Сбор на национальные сокровища Словакии проходил с 1993 по 1996 гг. Люди дарили не только деньги, но и предметы искусства и драгоценности. 

Источник: idnes.cz

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