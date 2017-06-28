В Праге устанавливают таблички в память о жертвах коммунизма

Проект «Последний адрес», основанный изначально в России, переняли и чешские организации, которые хотят почтить память жертв коммунистического режима.

Фото: gulag.cz/projekty/posledni-adresa

На домах в Праге появились первые четыре таблички в рамках проекта «Последний адрес». Его цель – почтить память жертв репрессий коммунистического режима прямо там, где люди жили до ареста. На табличках указаны дата рождения и смерти человека.

Проект Poslední adresa стал чешской версией инициативы, которая появилась в России как дань памяти жертв советского режима. Первые из табличек в Чехии посвящены Карлу Бацилеку, Йозефу Мацею, Славою Шадеку и Велеславу Воглу. Авторы проекта надеются, что скоро последует установка и других табличек. Отправлять заявки можно на сайт posledniadresa.cz.

Проект «Последний адрес» появился в России в 2014 году. Его основала гражданская инициатива Фонд Последний адрес, организованный журналистом Сергеем Пархоменко при сотрудничестве с российской неправительственной историко-просветительской организацией «Мемориал».

Чешскую версию проекта представляют Институт по изучению тоталитарных режимов, организация Gulag.cz, содружества Političtí vězni.cz и Memorial Česká republika. Прообразом проекта стала брусчатка с выгравированными именами людей в европейских городах, которые стали жертвами холокоста.

Ранее мы писали о том, что в Чехии сняли фильм о русской поэтессе Анне Барковой, которая провела 20 лет в советских лагерях.

Источник: ceskatelevize.cz