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В Праге устанавливают таблички в память о жертвах коммунизма

В Праге устанавливают таблички в память о жертвах коммунизма

artyommm 233 0
Проект «Последний адрес», основанный изначально в России, переняли и чешские организации, которые хотят почтить память жертв коммунистического режима.
Фото: gulag.cz/projekty/posledni-adresa
В Праге устанавливают таблички в память о жертвах коммунизма

На домах в Праге появились первые четыре таблички в рамках проекта «Последний адрес». Его цель – почтить память жертв репрессий коммунистического режима прямо там, где люди жили до ареста. На табличках указаны дата рождения и смерти человека. 

Проект Poslední adresa стал чешской версией инициативы, которая появилась в России как дань памяти жертв советского режима. Первые из табличек в Чехии посвящены Карлу Бацилеку, Йозефу Мацею, Славою Шадеку и Велеславу Воглу. Авторы проекта надеются, что скоро последует установка и других табличек. Отправлять заявки можно на сайт posledniadresa.cz. 

Проект «Последний адрес» появился в России в 2014 году. Его основала гражданская инициатива Фонд Последний адрес, организованный журналистом Сергеем Пархоменко при сотрудничестве с российской неправительственной историко-просветительской организацией «Мемориал». 

Чешскую версию проекта представляют Институт по изучению тоталитарных режимов, организация Gulag.cz, содружества Političtí vězni.cz и Memorial Česká republika. Прообразом проекта стала брусчатка с выгравированными именами людей в европейских городах, которые стали жертвами холокоста.

Ранее мы писали о том, что в Чехии сняли фильм о русской поэтессе Анне Барковой, которая провела 20 лет в советских лагерях.

Источник: ceskatelevize.cz

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Темы
история коммунизм Чехия
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