В России обсуждают блокировку иностранных русскоязычных СМИ

Комиссия Совета Федерации по защите российского суверенитета и борьбы с иностранным вмешательством рассматривает возможности регулирования русскоязычных СМИ, зарегистрированных за рубежом.

В России рассматривают возможность ограничивать вещание зарубежных русскоязычных СМИ, например, при отказе тех раскрывать источники финансирования по требованию Министерства юстиции и отчитываться о своей деятельности согласно закону об иностранных агентах.

Если иностранные СМИ не будут соблюдать законодательство РФ, то Роскомнадзор сможет блокировать их на территории России. Об этом говорили на закрытом заседании комиссии Совета Федерации по защите российского суверенитета и борьбе с иностранным вмешательством.

Иностранные русскоязычные СМИ обяжут отчитываться по закону об иностранных агентах, если окажется, что они финансируются из-за рубежа и проявляют признаки работы в интересах иностранного государства. По словам главы комиссии СФ сенатора Андрея Климова, «необходимо обеспечить законодательную базу, которая позволит регулировать русскоязычные СМИ, имеющие аудиторию на территории России, даже если они зарегистрированы за рубежом».

Источник: meduza.io