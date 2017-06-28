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В России обсуждают блокировку иностранных русскоязычных СМИ

В России обсуждают блокировку иностранных русскоязычных СМИ

artyommm 225 0
Комиссия Совета Федерации по защите российского суверенитета и борьбы с иностранным вмешательством рассматривает возможности регулирования русскоязычных СМИ, зарегистрированных за рубежом.
В России обсуждают блокировку иностранных русскоязычных СМИ

В России рассматривают возможность ограничивать вещание зарубежных русскоязычных СМИ, например, при отказе тех раскрывать источники финансирования по требованию Министерства юстиции и отчитываться о своей деятельности согласно закону об иностранных агентах. 

Если иностранные СМИ не будут соблюдать законодательство РФ, то Роскомнадзор сможет блокировать их на территории России. Об этом говорили на закрытом заседании комиссии Совета Федерации по защите российского суверенитета и борьбе с иностранным вмешательством.

Иностранные русскоязычные СМИ обяжут отчитываться по закону об иностранных агентах, если окажется, что они финансируются из-за рубежа и проявляют признаки работы в интересах иностранного государства. По словам главы комиссии СФ сенатора Андрея Климова, «необходимо обеспечить законодательную базу, которая позволит регулировать русскоязычные СМИ, имеющие аудиторию на территории России, даже если они зарегистрированы за рубежом».

Источник: meduza.io

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Россия сми законы
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