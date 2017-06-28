Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
11d 22 °C
Чехия покажет на Экспо в Дубае, как добывать воду из воздуха

Чехия покажет на Экспо в Дубае, как добывать воду из воздуха

artyommm 118 0
Чехия собирается построить павильон в форме зонтика, под которым будет расти мох посреди пустыни.
Чехия покажет на Экспо в Дубае, как добывать воду из воздуха

В 2020 году Чехия собирается участвовать во Всемирной выставке в Дубае с проектом, связанным с технологией производства воды из воздуха при помощи солнечных батарей. Министр иностранных дел Любомир Заоралек уже назначил генеральным комиссаром для Expo 2020 Dubai Йиржи Франтишека, который в прошлом возглавлял чешскую команду на Всемирной выставке в Милане.

«Мы поедем в Дубай, где вода в шесть раз дороже бензина, с идеей, как производить воду из воздуха при помощи солнечной энергии», – отметил глава МИД ЧР. Он также добавил, что чешские ученые попытаются объединить набор открытий таким образом, чтобы Чехия создала в Дубае оазис посреди пустыни. Над подобными проектами работают также ученые в Калифорнии и Нидерландах.

К участию в проекте привлекут Чешский технический университет и Академию наук ЧР. Согласно планам, чешский павильон мог бы быть создан в виде гигантского зонтика, на крыше которого установлены солнечные панели. Он бы создавал тень на земле, а землю бы увлажняла созданная из воздуха вода. В результате мог бы появиться мох, над чем сейчас работают ученые из Чехии и Израиля. На строительство павильона Чехия готова выделить 250 млн крон.

Источник: echo24.cz

Рассказать всем:
Темы
ОАЭ Чехия выставка наука технологии
Читайте
по теме 
ОАЭ облегчили визовый режим с Россией
29.01.2017 16:43 Общество
ОАЭ облегчили визовый режим с Россией
1678 0
В ОАЭ не признают чешские водительские права
10.10.2016 16:04 Общество
В ОАЭ не признают чешские водительские права
1471 0
В Чехии открылся новый регулярный авиарейс Острава-Дубай
24.09.2016 07:52 Экономика
В Чехии открылся новый регулярный авиарейс Острава-Дубай
872 0
Чешская компания займется освещением для первой оперы на Аравийском полуострове
05.06.2016 10:31 Экономика
Чешская компания займется освещением для первой оперы на Аравийском полуострове
1089 0
Последние новости:
28
июня
В России обсуждают блокировку иностранных русскоязычных СМИ
28.06.2017 13:15 Общество
В России обсуждают блокировку иностранных русскоязычных СМИ
225 0
Amazon запускает Marketplace на чешском языке
28.06.2017 11:59 Экономика
Amazon запускает Marketplace на чешском языке
282 0
В Праге устанавливают таблички в память о жертвах коммунизма
28.06.2017 10:45 Общество
В Праге устанавливают таблички в память о жертвах коммунизма
233 0
Из национальной сокровищницы Словакии исчезло золото
28.06.2017 10:03 Общество
Из национальной сокровищницы Словакии исчезло золото
291 0
Ложная тревога: В Чехии не подтвердилось присутствие опаснейшей для растений бактерии
28.06.2017 09:28 Общество
Ложная тревога: В Чехии не подтвердилось присутствие опаснейшей для растений бактерии
182 0
27
июня
Верховный суд: Uber снова может работать в Брно
27.06.2017 16:54 Общество
Верховный суд: Uber снова может работать в Брно
380 0
Заплатить за проезд в Праге можно будет через приложение и интернет-магазин
27.06.2017 13:59 Общество
Заплатить за проезд в Праге можно будет через приложение и интернет-магазин
887 0
Мосты на Влтаве поднимут для крупных грузовых и туристических кораблей
27.06.2017 11:11 Общество
Мосты на Влтаве поднимут для крупных грузовых и туристических кораблей
739 0
В Чехию впервые пришла африканская чума свиней
27.06.2017 10:52 Общество
В Чехию впервые пришла африканская чума свиней
721 0
В водах Влтавы в центре Праги нашли тело человека
27.06.2017 10:20 Общество
В водах Влтавы в центре Праги нашли тело человека
1061 0


Мобильная версия