Чехия покажет на Экспо в Дубае, как добывать воду из воздуха

Чехия собирается построить павильон в форме зонтика, под которым будет расти мох посреди пустыни.

В 2020 году Чехия собирается участвовать во Всемирной выставке в Дубае с проектом, связанным с технологией производства воды из воздуха при помощи солнечных батарей. Министр иностранных дел Любомир Заоралек уже назначил генеральным комиссаром для Expo 2020 Dubai Йиржи Франтишека, который в прошлом возглавлял чешскую команду на Всемирной выставке в Милане.

«Мы поедем в Дубай, где вода в шесть раз дороже бензина, с идеей, как производить воду из воздуха при помощи солнечной энергии», – отметил глава МИД ЧР. Он также добавил, что чешские ученые попытаются объединить набор открытий таким образом, чтобы Чехия создала в Дубае оазис посреди пустыни. Над подобными проектами работают также ученые в Калифорнии и Нидерландах.

К участию в проекте привлекут Чешский технический университет и Академию наук ЧР. Согласно планам, чешский павильон мог бы быть создан в виде гигантского зонтика, на крыше которого установлены солнечные панели. Он бы создавал тень на земле, а землю бы увлажняла созданная из воздуха вода. В результате мог бы появиться мох, над чем сейчас работают ученые из Чехии и Израиля. На строительство павильона Чехия готова выделить 250 млн крон.

Источник: echo24.cz