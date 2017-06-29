Метеорологи рассказали, чего ждать от погоды в Чехии на выходных

Чехию накрыли сильные дожди и грозы, местами прошел крупный град.

В ночь со среды на четверг часть Чехии накрыли сильные грозы, ливни и град. Согласно актуальному прогнозу, солнечная погода сменится на пасмурную. Местами по республике пройдут сильные дожди.

С утра четверга, 28 июня, в юго-западной части Среднечешского края действует предупреждение об экстремально сильном ливне. Метеорологи говорят, что в воскресенье существенно похолодает, температура воздуха опустится до 16 °C.

В районе Бероуна, Пршибрама и Прага-запад объявлен высокий уровень опасности из-за сильных дождей. По информации метеорологов, на станции Добржиховице за последние 6 ч зарегистрировано более 50 мм осадков. На юго-западе Южночешского края и в соседних регионах (Плзеньский и Южночешский края) продолжает лить дождь.

В ближайшее время там должно выпасть еще 30 мм осадков. К выходным погода станет спокойнее, но температура воздуха понизится. В целом, она будет соответствовать норме для июля, за исключением воскресенья, когда температура опустится до 16-20 °C.

Источник: idnes.cz