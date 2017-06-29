Со следующего года Чехия полностью переходит на электронные рецепты

С января 2018 года чешские врачи будут обязаны выписывать только электронные рецепты.

Врачи в Чехии могут выписывать электронные рецепты на протяжении последних 10 лет, но все равно отдают предпочтение классическому варианту. На один рецепт со штрих-кодом приходится 20 обыкновенных. Правительство больше не собирается ждать, когда медики самостоятельно придут к электронным рецептам: с января 2018 года eRecept станет обязательным и единственным возможным вариантом.

Пока только каждый четвертый врач зарегистрирован в системе. По новым правилам, медики смогут выдавать рецепты на бумажном носителе, отправлять на электронную почту, по СМС либо через интернет-приложение. Преимущество электронных рецептов особенно оценят люди, страдающие хроническими заболеваниями или принимающие контрацептивы: врачи смогут выписывать им препараты без повторных посещений.

Электронные рецепты в Чехии оформляются в виде штрих-кода или 12-значного кода из букв и цифр. Все коды сохраняются в Центральном архиве электронных рецептов. При обращении пациента в аптеку фармацевт сканирует код и выдает необходимое лекарство.

В будущем электронные рецепты исключат прием пациентами схожих препаратов, которые могут выписать разные специалисты. Новая опция может появиться уже в следующем году.

Источник: ihned.cz