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Чешская полиция получила новый спортивный BMW i8 вместо разбитого

Чешская полиция получила новый спортивный BMW i8 вместо разбитого

artyommm 73 0
Сумма ущерба из-за аварии в конце мая пока неизвестна. Разглашать ее не собираются.
Фото: Týdeník Policie
Чешская полиция получила новый спортивный BMW i8 вместо разбитого

Полиция Южной Моравии получила новый гибридный автомобиль BMW i8, вместо разбитого в конце мая. Пресс-атташе BMW Group ČR сообщил, что условия передачи спортивной машины в пользование полицейским остаются те же: автомобиль предоставляют на 6 месяцев или 20 тысяч км пробега – зависит от того, что наступит раньше.

Новый BMW i8 точно такой же, какой полиция получала ранее. Единственное, он отличается некоторыми деталями интерьера, – сообщает пресс-атташе. Аварийный автомобиль BMW уже прошел экспертизу Генеральной инспекции службы безопасности, а потом ущерб оценил и страховой эксперт. Сумму, в которую был оценен ущерб, компания пока не знает, но разглашать ее в любом случае не планирует.

Источник: lidovky.cz

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BMW полиция Чехия
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