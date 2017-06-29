Чешская полиция получила новый спортивный BMW i8 вместо разбитого

Сумма ущерба из-за аварии в конце мая пока неизвестна. Разглашать ее не собираются.

Фото: Týdeník Policie

Полиция Южной Моравии получила новый гибридный автомобиль BMW i8, вместо разбитого в конце мая. Пресс-атташе BMW Group ČR сообщил, что условия передачи спортивной машины в пользование полицейским остаются те же: автомобиль предоставляют на 6 месяцев или 20 тысяч км пробега – зависит от того, что наступит раньше.

Новый BMW i8 точно такой же, какой полиция получала ранее. Единственное, он отличается некоторыми деталями интерьера, – сообщает пресс-атташе. Аварийный автомобиль BMW уже прошел экспертизу Генеральной инспекции службы безопасности, а потом ущерб оценил и страховой эксперт. Сумму, в которую был оценен ущерб, компания пока не знает, но разглашать ее в любом случае не планирует.

Источник: lidovky.cz