Эксперты назвали место Чехии по качеству жизни в мире

Чехия заняла 22 место по качеству жизни, согласно рейтингу некоммерческой организации Social Progress Imperative и компании Deloitte. Из так называемых новичков в ЕС лучше, чем в Чехии, уровень жизни в Словении. Первое место заняла Дания.
Рейтинг основан на данных о состоянии общественного и экономического развития, доступности медицины и базового образования, а также уровня окружающей среды. И хотя Чехия не дотягивает до спокойного образа жизни, как у датчан, дела в республике обстоят неплохо: она стабильно занимает 22 место уже 4 года подряд. Правда, в этом году по некоторым показателям оценки немного понизились.
Мир может позавидовать доступности медицины в Чехии. Чешское здравоохранение держится в лидерах рейтинга, как и базовое образование. Также в республике высоко оценивают доступность питьевой воды, собственного жилья и питания, соблюдение норм гигиены и личной безопасности. Базовые потребности человека в Чехии удовлетворяются лучше, чем в 2/3 стран мира.
Президент Deloitte в Чехии Йозеф Котрба отметил, что республика выбрала тот же путь, по которому идут остальные развитие страны. «Чешское общество развивается с такой же скоростью, как развитые страны. Тем не менее, нас тянут вниз некоторые мягкие факторы, как, например, наше – эвфемистически говоря – сдержанное отношение к иммигрантам и беженцам в особенности», – говорит Котрба.
|
Степень общественного развития
|
Показатель
|
Место Чехии среди исследуемых стран
|
Политические права
|
18.
|
Свобода слова
|
19.
|
Свобода собрания
|
19.
|
Право собственности
|
21.
|
Свобода вероисповедания
|
54.
|
Толерантность к иммигрантам
|
112.
|
Толерантность к гомосексуалистам
|
30.
|
Дискриминация меньшинств
|
36.
|
Толерантность к религиям
|
54.
|
Базовые права человека
|
6.
|
Крыша над головой
|
8.
|
Личная безопасность
|
8.
Рейтинг общественного развития включает в себя 50 разных категорий. В этом году в него вошло 128 стран мира. Чехия оказалась в числе 24 лучших стран с высоким уровнем общественного развития вместе с США, Японией и Францией и обогнала Италию, Кипр, Словакию и Грецию. Первые три места по традиции занимают скандинавские страны: Дания, Финляндия и Исландия. В конце списка оказались Чад, Афганистан и Центральноафриканская республика.
Интересно, что счастье нации зависит не только от роста ВВП или экономического благополучия. Эксперты оценивают уровень жизни с разных сторон, например, свободы печати, грамотности взрослых людей, эмиссии парниковых газов или количества самоубийств.
А если бы в мире жили всего 100 человек?
Исследование показало: если бы в мире жили 100 человек, то:
- 11 из них страдали бы от голода,
- 14 не имели бы туалетов,
- 82 могли бы пользоваться электричеством,
- 86 умели бы писать и читать,
- 65 имели бы мобильный телефон,
- 49 пользовались бы интернетом,
- 14 девушек выходили бы замуж в возрасте от 15 до 19 лет,
- 51 человек считал бы свою страну хорошей для иммигрантов,
- 26 считали бы страну комфортной для гомосексуалистов,
- 74 женщины могли бы пользоваться современными контрацептивами,
- 76 человек могли бы в случае необходимости положиться на помощь близких и друзей,
- высшее образование было бы всего у 7 человек.
А если бы весь мир был одним государством, то он бы находился в рейтинге между Индонезией и Ботсваной.
Источник: ihned.cz