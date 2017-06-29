Эксперты назвали место Чехии по качеству жизни в мире

Чехия вошла в число стран с лучшими условиями для жизни, по отдельным показателям республика оказалась лидером.

Чехия заняла 22 место по качеству жизни, согласно рейтингу некоммерческой организации Social Progress Imperative и компании Deloitte. Из так называемых новичков в ЕС лучше, чем в Чехии, уровень жизни в Словении. Первое место заняла Дания.

Рейтинг основан на данных о состоянии общественного и экономического развития, доступности медицины и базового образования, а также уровня окружающей среды. И хотя Чехия не дотягивает до спокойного образа жизни, как у датчан, дела в республике обстоят неплохо: она стабильно занимает 22 место уже 4 года подряд. Правда, в этом году по некоторым показателям оценки немного понизились.

Мир может позавидовать доступности медицины в Чехии. Чешское здравоохранение держится в лидерах рейтинга, как и базовое образование. Также в республике высоко оценивают доступность питьевой воды, собственного жилья и питания, соблюдение норм гигиены и личной безопасности. Базовые потребности человека в Чехии удовлетворяются лучше, чем в 2/3 стран мира.

Президент Deloitte в Чехии Йозеф Котрба отметил, что республика выбрала тот же путь, по которому идут остальные развитие страны. «Чешское общество развивается с такой же скоростью, как развитые страны. Тем не менее, нас тянут вниз некоторые мягкие факторы, как, например, наше – эвфемистически говоря – сдержанное отношение к иммигрантам и беженцам в особенности», – говорит Котрба.

Степень общественного развития Показатель Место Чехии среди исследуемых стран Политические права 18. Свобода слова 19. Свобода собрания 19. Право собственности 21. Свобода вероисповедания 54. Толерантность к иммигрантам 112. Толерантность к гомосексуалистам 30. Дискриминация меньшинств 36. Толерантность к религиям 54. Базовые права человека 6. Крыша над головой 8. Личная безопасность 8.

Рейтинг общественного развития включает в себя 50 разных категорий. В этом году в него вошло 128 стран мира. Чехия оказалась в числе 24 лучших стран с высоким уровнем общественного развития вместе с США, Японией и Францией и обогнала Италию, Кипр, Словакию и Грецию. Первые три места по традиции занимают скандинавские страны: Дания, Финляндия и Исландия. В конце списка оказались Чад, Афганистан и Центральноафриканская республика.

Интересно, что счастье нации зависит не только от роста ВВП или экономического благополучия. Эксперты оценивают уровень жизни с разных сторон, например, свободы печати, грамотности взрослых людей, эмиссии парниковых газов или количества самоубийств.

А если бы в мире жили всего 100 человек?

Исследование показало: если бы в мире жили 100 человек, то:

- 11 из них страдали бы от голода,

- 14 не имели бы туалетов,

- 82 могли бы пользоваться электричеством,

- 86 умели бы писать и читать,

- 65 имели бы мобильный телефон,

- 49 пользовались бы интернетом,

- 14 девушек выходили бы замуж в возрасте от 15 до 19 лет,

- 51 человек считал бы свою страну хорошей для иммигрантов,

- 26 считали бы страну комфортной для гомосексуалистов,

- 74 женщины могли бы пользоваться современными контрацептивами,

- 76 человек могли бы в случае необходимости положиться на помощь близких и друзей,

- высшее образование было бы всего у 7 человек.

А если бы весь мир был одним государством, то он бы находился в рейтинге между Индонезией и Ботсваной.

Источник: ihned.cz