В Праге объявлена угроза наводнения из-за дождя

Из-за экстремального уровня осадков, который сегодня выпал в центре и на западе Чехии, метеорологи объявили высокий уровень опасности. Он будет действовать до утра пятницы.

Фото: www.facebook.com/praha16.eu/

Экстремальные осадки, которые накрыли центр и запад Чехии, ослабевают. На западной окраине Праги, где утром за 1 ч выпало около 50 мм воды, а за сутки – 100 мм, дождь практически перестал лить. Сильнейший дождь сегодня прошел также в Вознице. В целом ненастная погода уходит и перемещается на север.

Тем не менее, до позднего вечера действует предупреждение Чешского гидрометеорологического института об экстремальных осадках в области между Пльзенем и Прагой. В этом регионе также объявили угрозу наводнения. Магистрат Праги попросил не посещать парки Стромовка и Летенские сады из-за возможного падения деревьев.

Район Праги Радотин пострадал больше всех. Сюда через дамбу потекла вода из пруда в районе Циканка. Подвалы домов местных жителей затоплены. По всей Праге, а также в местах на запад вдоль течения Бероунки объявлена угроза наводнения. Она действует до утра пятницы, 30 июня. В мэрии объяснили, что это сделано в мерах профилактики и что в Праге критической ситуации нет, город столкнулся только с локальными проблемами.

Источник: ceskatelevize.cz