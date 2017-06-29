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В Праге объявлена угроза наводнения из-за дождя

В Праге объявлена угроза наводнения из-за дождя

artyommm 1013 0
Из-за экстремального уровня осадков, который сегодня выпал в центре и на западе Чехии, метеорологи объявили высокий уровень опасности. Он будет действовать до утра пятницы.
Фото: www.facebook.com/praha16.eu/
В Праге объявлена угроза наводнения из-за дождя

Экстремальные осадки, которые накрыли центр и запад Чехии, ослабевают. На западной окраине Праги, где утром за 1 ч выпало около 50 мм воды, а за сутки – 100 мм, дождь практически перестал лить. Сильнейший дождь сегодня прошел также в Вознице. В целом ненастная погода уходит и перемещается на север.

Тем не менее, до позднего вечера действует предупреждение Чешского гидрометеорологического института об экстремальных осадках в области между Пльзенем и Прагой. В этом регионе также объявили угрозу наводнения. Магистрат Праги попросил не посещать парки Стромовка и Летенские сады из-за возможного падения деревьев.

Район Праги Радотин пострадал больше всех. Сюда через дамбу потекла вода из пруда в районе Циканка. Подвалы домов местных жителей затоплены. По всей Праге, а также в местах на запад вдоль течения Бероунки объявлена угроза наводнения. Она действует до утра пятницы, 30 июня. В мэрии объяснили, что это сделано в мерах профилактики и что в Праге критической ситуации нет, город столкнулся только с локальными проблемами.

Источник: ceskatelevize.cz

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наводнение Прага
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