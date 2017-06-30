Центр гигиены Чехии назвал места, где можно купаться

Из-за жаркой погоды в последние дни во многих водоемах помутнела вода, но купаться можно практически везде, где ведется мониторинг ее состава.

В Чехии пригодны для купания почти все водоемы, которые контролирует центр гигиены. Нельзя купаться только в водохранилище Седлице в районе Пелгржимова, а также в Шебераке и Гостиваржска-пршеграда в Праге.

После купания людям с высокой чувствительностью рекомендуется принимать душ из-за цианобактерий. В некоторых водоемах наблюдается низкий уровень прозрачности воды, на что повлияла жара. Ситуация может измениться к лучшему благодаря дождливой погоде.

Из-за жары в последние дни ухудшилась прозрачность воды в Маховом озере возле Докс, в Закупах и Недамове в районе Ческа-Липа. Помутнела вода и в пражском водоеме Джбан, но все равно купаться там не запрещено.

Источник: ceskenoviny.cz