Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
11d 21 °C
Центр гигиены Чехии назвал места, где можно купаться

Центр гигиены Чехии назвал места, где можно купаться

artyommm 438 0
Из-за жаркой погоды в последние дни во многих водоемах помутнела вода, но купаться можно практически везде, где ведется мониторинг ее состава.
Центр гигиены Чехии назвал места, где можно купаться

В Чехии пригодны для купания почти все водоемы, которые контролирует центр гигиены. Нельзя купаться только в водохранилище Седлице в районе Пелгржимова, а также в Шебераке и Гостиваржска-пршеграда в Праге. 

После купания людям с высокой чувствительностью рекомендуется принимать душ из-за цианобактерий. В некоторых водоемах наблюдается низкий уровень прозрачности воды, на что повлияла жара. Ситуация может измениться к лучшему благодаря дождливой погоде.

Из-за жары в последние дни ухудшилась прозрачность воды в Маховом озере возле Докс, в Закупах и Недамове в районе Ческа-Липа. Помутнела вода и в пражском водоеме Джбан, но все равно купаться там не запрещено.

Источник: ceskenoviny.cz

Рассказать всем:
Темы
вода водоем Чехия
Читайте
по теме 
В Чехии выдадут дотации тем, кто экономит воду
14.02.2017 11:29 Экономика
В Чехии выдадут дотации тем, кто экономит воду
1634 0
В центре Праги прорвало 100-лений водопровод
28.11.2016 12:35 Общество
В центре Праги прорвало 100-лений водопровод
1510 0
Чешская студентка изобрела уникальный домашний фильтр для воды
21.11.2016 11:23 Общество
Чешская студентка изобрела уникальный домашний фильтр для воды
1691 0
В Праге в водопроводной воде обнаружили бактерии легионеллы, вызывающие пневмонию
07.11.2016 09:00 Общество
В Праге в водопроводной воде обнаружили бактерии легионеллы, вызывающие пневмонию
2623 0
Последние новости:
30
июня
Спрос на квартиры в Праге падает
30.06.2017 16:54 Экономика
Спрос на квартиры в Праге падает
11 0
Через три года чипирование собак в Чехии станет обязательным
30.06.2017 12:45 Общество
Через три года чипирование собак в Чехии станет обязательным
144 0
В зоопарке и ботаническом саду Праги появится бесплатный Wi-Fi
30.06.2017 12:11 Общество
В зоопарке и ботаническом саду Праги появится бесплатный Wi-Fi
115 0
В Чехии сравнят зарплаты женщин и мужчин ради восстановления справедливости
30.06.2017 11:30 Общество
В Чехии сравнят зарплаты женщин и мужчин ради восстановления справедливости
158 0
Полиция арестовала троих чехов, нелегально перевозивших мигрантов в Германию
30.06.2017 11:12 Общество
Полиция арестовала троих чехов, нелегально перевозивших мигрантов в Германию
270 0
На детей в Чехии во время прогулки в детском саду упало дерево
30.06.2017 09:55 Общество
На детей в Чехии во время прогулки в детском саду упало дерево
534 0
29
июня
В Праге объявлена угроза наводнения из-за дождя
29.06.2017 16:07 Общество
В Праге объявлена угроза наводнения из-за дождя
1511 0
Эксперты назвали место Чехии по качеству жизни в мире
29.06.2017 15:34 Общество
Эксперты назвали место Чехии по качеству жизни в мире
1881 0
В Праге стартует международный христианский фестиваль
29.06.2017 11:16 Культура
В Праге стартует международный христианский фестиваль
481 0
Чешская полиция получила новый спортивный BMW i8 вместо разбитого
29.06.2017 09:56 Общество
Чешская полиция получила новый спортивный BMW i8 вместо разбитого
463 0


Мобильная версия